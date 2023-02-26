APAPA佛爾森暑期實習義工 結業頒獎

APAPA佛爾森舉行暑期實習義工結業頒獎典禮。（曹國強Jack Cao提供）

佛爾森市（Folsom）公園和健身 娛樂設施委員會2月7日晚間，在市政廳舉行了2022年暑期學生實習義工專案的結業頒獎典禮。亞太公共事務聯盟（APAPA）佛爾森分部主席Nandu介紹了佛爾森分會參與社區建設的各項活動，董事張軍重點介紹去年暑期的三個學生實習項目：

一、Ed Mitchell公園修繕更新

二、福森市動物園 動物豐富身心計畫

三、Econome公園樹木灌木修剪維護

儘管項目啟動得比往年晚了一些，但是在佛爾森市政府大力支持下，APAPA董事會很快和市政經理Tim、動物園主任Joyce以及Sacramento Tree Foundation合作確定了各個專案的具體細節和任務分配。

雖然已經臨近暑假，學生和家長們仍然表現出極大的熱情並踴躍報名。每個專案由APAPA的董事會成員張軍、Jessica負責，Nandu、Bharat、Rao和現任副市長的YK 也仍然積極義務地為各專案奔走幫忙。

家長們不僅接送，有時還和孩子們一起勞動，例如張京幾乎從早到晚地參加了每次公園修繕更新活動。在Econome公園義工日，除了實習學生和家長外，有富森市民們也加入到熱火朝天的勞動隊伍裡。

通過豐富多采的暑期實習項目，學生們鍛煉了團隊合作精神，培養了計畫執行的能力，樹立並增強了回饋社區為社區服務的價值觀。

佛爾森市政府、沙加緬度樹木基金會（Sacramento Tree Foundation）、APAPA和社區民眾都十分感謝參加暑期項目的學生、家長和眾多義工們做出的貢獻。委員會專員為學生和家長代表頒發了獎狀。

願我們的暑期專案繼續堅持發展，願我們的家園更加賞心悅目，願我們的孩子們未來充滿希望。