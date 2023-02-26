我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

APAPA佛爾森暑期實習義工 結業頒獎

沙加緬度訊
APAPA佛爾森舉行暑期實習義工結業頒獎典禮。（曹國強Jack Cao提供）
APAPA佛爾森舉行暑期實習義工結業頒獎典禮。（曹國強Jack Cao提供）

佛爾森市（Folsom）公園和健身娛樂設施委員會2月7日晚間，在市政廳舉行了2022年暑期學生實習義工專案的結業頒獎典禮。亞太公共事務聯盟（APAPA）佛爾森分部主席Nandu介紹了佛爾森分會參與社區建設的各項活動，董事張軍重點介紹去年暑期的三個學生實習項目：

一、Ed Mitchell公園修繕更新

二、福森市動物園動物豐富身心計畫

三、Econome公園樹木灌木修剪維護

儘管項目啟動得比往年晚了一些，但是在佛爾森市政府大力支持下，APAPA董事會很快和市政經理Tim、動物園主任Joyce以及Sacramento Tree Foundation合作確定了各個專案的具體細節和任務分配。

雖然已經臨近暑假，學生和家長們仍然表現出極大的熱情並踴躍報名。每個專案由APAPA的董事會成員張軍、Jessica負責，Nandu、Bharat、Rao和現任副市長的YK 也仍然積極義務地為各專案奔走幫忙。

家長們不僅接送，有時還和孩子們一起勞動，例如張京幾乎從早到晚地參加了每次公園修繕更新活動。在Econome公園義工日，除了實習學生和家長外，有富森市民們也加入到熱火朝天的勞動隊伍裡。

通過豐富多采的暑期實習項目，學生們鍛煉了團隊合作精神，培養了計畫執行的能力，樹立並增強了回饋社區為社區服務的價值觀。

佛爾森市政府、沙加緬度樹木基金會（Sacramento Tree Foundation）、APAPA和社區民眾都十分感謝參加暑期項目的學生、家長和眾多義工們做出的貢獻。委員會專員為學生和家長代表頒發了獎狀。

願我們的暑期專案繼續堅持發展，願我們的家園更加賞心悅目，願我們的孩子們未來充滿希望。

動物園 健身

上一則

沙加緬度「狗店長」竟被偷走 牠失蹤2天「自己回家」

下一則

金秋豐年花車嘉年華答謝會 50人同歡

延伸閱讀

住房公平 紐約市議會提案助社區護建地

住房公平 紐約市議會提案助社區護建地
非裔女圍車擬搶劫 華女求助社安隊陪同取車

非裔女圍車擬搶劫 華女求助社安隊陪同取車
普林斯頓中校慶新年 各年級節目精采驚豔

普林斯頓中校慶新年 各年級節目精采驚豔
紐約客談／落實居住正義 緩解遊民問題

紐約客談／落實居住正義 緩解遊民問題
東谷元宵嘉年華 警全副武裝維安

東谷元宵嘉年華 警全副武裝維安

熱門新聞

特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

2023-02-19 22:21
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20
州總檢察長邦塔21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，說明執行「更好途徑行動」的成效。（記者劉先進／翻攝）

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

2023-02-22 01:10
法庭文件透露，Theranos創辦人荷姆斯已生下第二個孩子，並試圖再度延遲因詐欺重罪刑而即將入獄的時間。(Getty Images)

Theranos詐欺案主犯 荷姆斯生第2子 試圖再延遲監禁

2023-02-25 11:08
最新研究報顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。（美聯社）

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

2023-02-19 00:23

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了