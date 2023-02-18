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北加亞協網路論壇 談香港初創生態有望成下一個矽谷？ 專家：已有好的開始 未來潛力無窮

記者張曼琳／舊金山報導
北加亞洲協會以「解鎖香港初創生態系统」為題舉辦線上論壇。（記者張曼琳╱截屏）
北加亞洲協會以「解鎖香港初創生態系统」為題舉辦線上論壇。（記者張曼琳╱截屏）

北加亞洲協會(Asia Society)，16日以「解鎖香港初創生態系統（Unlocking the Potential of Hong Kong’s Startup Ecosystem)」為題舉行線上論壇，邀請香港經濟貿易辦事處主任曾舜雯 （Jacko Tsang ）主持，位於矽谷巴洛阿圖的風險投資公司「Race Capital」合夥人Edith Yeung （音譯，楊伊迪絲）為主講人一同探討香港經濟生態，以及香港成為下一個「矽谷」的可能性。

楊伊迪絲先分享了一份針對加州投資者的2022至2023年香港網路報告。她表示，在香港智能手機普及率達到315%，這意味著大部分香港都擁有兩至三部手機：「在實際中，我的許多香港朋友口袋裡通常有兩、三部智能手機，這是很常見的事情。」她認為，這在世界上任何其他城市中，都是聞所未聞的。

邀請香港經濟貿易辦事處主任曾舜雯為主持，位於巴羅阿圖風險投資公司「Race Ca...
邀請香港經濟貿易辦事處主任曾舜雯為主持，位於巴羅阿圖風險投資公司「Race Capital」合夥人Edith Yeung為主講人一同探討。（記者張曼琳╱截屏）

她指出，在香港有超過317萬人的年齡在40歲，是一個「很年輕的城市」，並且香港年輕人與美國使用一樣的網路平台，沒有防火牆的限制，在經濟、文化和貿易方面也都更加自由。

楊伊迪絲表示，香港對於初創公司較為友好。她指出，香港有8間獨角獸公司、超過8900家初創公司，以及3間上市公司（IPO）。她強調，在香港的三間上市公司為從獨角獸公司一步一步發展上市。

但她也指出，與香港經濟生態環境類似的新加坡，活躍的初創公司為香港的兩倍，而在矽谷這一數字可達3萬7000。因此她認為香港還有很長的一段路要走，但也已經有一個好的開始，認為香港潛力無窮。

她還給出了多個初創公司選擇從矽谷前去香港發展的例子：「所以香港實際上與矽谷有著非常緊密的聯繫，這真的很有趣。」 並表示金融科技、醫療保健絕對是熱門投資話題。

楊伊迪絲給出的投資人名單中也可見，很多的國際、中國和美國投資者都在香港進行投資，但沒有看到足夠香港本土公司對初創公司進行投資。

楊伊迪絲指出，目前香港出現「人才出走」的問題，從香港人口普查數字中見到人口明顯下滑，與2019年的750萬相比下滑，最新數字只有720萬。 其中，有很多外籍人士離開香港，包括超過20%美國人離開，他們中許多人去了英國，或者已經申請簽證去新加坡、加拿大。

她認為，香港政府非常清楚此問題，因此主動開展各項人才吸引計畫。楊伊迪絲指出，相信未來香港本土公司或許會轉向更多的本地投資。她透露，自己正在撰寫一篇關香港如何成為矽谷的文章。但她認為，「香港不需要成為矽谷，但需要作為科技中心進行宣傳。」

香港 投資 矽谷

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