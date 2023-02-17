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矽谷華語文中心 霹靂布袋戲吸睛

記者江碩涵／灣區報導
駐舊金山辦事處副處長朱永昌（左4）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右9）及與會貴賓、台灣華語文學習中心學生與霹靂布袋戲合影。（受訪者提供）
駐舊金山辦事處副處長朱永昌（左4）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右9）及與會貴賓、台灣華語文學習中心學生與霹靂布袋戲合影。（受訪者提供）

矽谷台灣華語文學習中心矽谷中文學校結合金山灣區僑教中心台灣文化導覽團，本月10日在Lynbrook High School舉行「台灣布袋戲文化體驗活動」，邀請台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬帶領第59屆金馬獎入圍並得獎的素還真電影團隊廖嘉升、丁弼主講及演示台灣布袋戲。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉珍、魏德珍、李文雄、僑務諮詢委員葉雲河、高玉麗及現場矽谷台灣華語文學習矽谷中文學校師生、家長近三百人擠爆會場。

朱永昌表示，台灣霹靂布袋戲電視台榮獲金馬獎入圍並獲獎，深受國際肯定，台灣的布袋戲是很多民眾兒時的記憶，更是大家共同回憶，相信能藉由團隊的來訪，讓更多人認識布袋戲。

莊雅淑表示，台灣霹靂布袋戲電視台是「台灣Number one」，中心自設置以來連續兩年被評定全球「最優」，矽谷中文學校更是庫比蒂諾地區知名僑校辦學品質排名第一，三個第一聯合舉辦「台灣布袋戲文化體驗活動」必定讓更多主流社區認識及體驗台灣文化之美。

中心台灣文化導覽團現場分送白色布袋戲偶讓主流師生及家長彩繪自己的戲偶，師生在霹靂布袋戲操偶師指導下，練習操作戲偶，新奇又有趣，海外青年文化志工大使(FASCA)也演示舞獅，歡笑聲連連，成功進行一場台灣文化外交。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌期藉由團隊來訪，讓更多人認識布袋戲。（受訪者提供）
駐舊金山辦事處副處長朱永昌期藉由團隊來訪，讓更多人認識布袋戲。（受訪者提供）
台灣華語文學習中心學生開心把玩布袋戲。（受訪者提供）
台灣華語文學習中心學生開心把玩布袋戲。（受訪者提供）
台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬（左1）、操偶師廖嘉升及丁弼介紹臺灣布袋戲文化...
台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬（左1）、操偶師廖嘉升及丁弼介紹臺灣布袋戲文化（受訪者提供）
活動現場，師生皆聚精會神欣賞布袋戲電影片段演出。（受訪者提供）
活動現場，師生皆聚精會神欣賞布袋戲電影片段演出。（受訪者提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，台灣布袋戲文化體驗活動能讓更多主流社區認識及體驗...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，台灣布袋戲文化體驗活動能讓更多主流社區認識及體驗台灣文化之美。（受訪者提供）

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