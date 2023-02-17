矽谷華語文中心 霹靂布袋戲吸睛

駐舊金山辦事處副處長朱永昌（左4）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右9）及與會貴賓、台灣華語文學習中心學生與霹靂布袋戲合影。（受訪者提供）

矽谷 台灣華語文學習中心矽谷中文學校結合金山灣區 僑教中心台灣文化導覽團，本月10日在Lynbrook High School舉行「台灣布袋戲文化體驗活動」，邀請台灣霹靂布袋戲電視台副總經理黃文姬帶領第59屆金馬獎入圍 並得獎的素還真電影團隊廖嘉升、丁弼主講及演示台灣布袋戲。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉珍、魏德珍、李文雄、僑務諮詢委員葉雲河、高玉麗及現場矽谷台灣華語文學習矽谷中文學校師生、家長近三百人擠爆會場。

朱永昌表示，台灣霹靂布袋戲電視台榮獲金馬獎入圍並獲獎，深受國際肯定，台灣的布袋戲是很多民眾兒時的記憶，更是大家共同回憶，相信能藉由團隊的來訪，讓更多人認識布袋戲。

莊雅淑表示，台灣霹靂布袋戲電視台是「台灣Number one」，中心自設置以來連續兩年被評定全球「最優」，矽谷中文學校更是庫比蒂諾地區知名僑校辦學品質排名第一，三個第一聯合舉辦「台灣布袋戲文化體驗活動」必定讓更多主流社區認識及體驗台灣文化之美。