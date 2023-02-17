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北加州台灣同鄉會攜手港團 雙島交流

記者江碩涵／灣區報導
活動除了靜態台灣與香港近代民主運動歷史簡介，美國台灣人文學展和「如水」文學展，現場還有「連儂牆」，鼓勵大家反應並分享意見。（受訪者提供）
活動除了靜態台灣與香港近代民主運動歷史簡介，美國台灣人文學展和「如水」文學展，現場還有「連儂牆」，鼓勵大家反應並分享意見。（受訪者提供）

加州台灣同鄉聯合會與香港五團體Hong Kong Affairs Association of Berkeley (HKAAB)、Artual Club、Hong Konger Community Center (Bay Area)、US Hong Kongers Club、Hong Kongers in San Francisco Bay Area，11日在聖利安曲灣區台灣基督教會舉行「雙島」台港交流日，近400人參加。

舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌前往與社團代表交換意見，並購買多本書表達支持。北加州台灣同鄉聯合會前會長江詩怡、副會長翁錦鍾、北加州台灣長輩會長陳碧雲、矽谷台灣同鄉會會長林政原、東灣台灣同鄉會會長鄭智群、舊金山台灣同鄉會會長林俊提、北美洲婦女會北加州分會會長吳碧蕙也在會場幫忙，灣區多位政界人士如佛利蒙市長高旭加也前來。

現場有台港近代民主運動歷史簡介，台美人文學展、「如水」文學展，及「連儂牆」鼓勵大家反應並分享意見，還有藝術交流，戶外提供台港美食供購買享用。

論壇由灣區台灣基督教會牧師周宏毅、北加州台灣同鄉聯合會長張正邦、陳碧雲、香港人社區中心創辦人Alex Woo展開序幕，討論社團在灣區歷史願景及未來合作方向。接著談台美關係發展、台港流散族群社區倡議工作以及港人移民到台經驗及台政府對港人移民政策。活動最後由Artual Club藝術交流，將圖拆成64份，邀大家著色拼湊台港同心協力畫作。

張正邦指出，準備不同顏色名牌，體貼不希望被照相的港人。主策畫人之一暨聯合會副會長陳文羿說，這次活動有文化、有政治，希望台、港人可以多認識，互相支持，不同於大部分社團成員，他在美國出生長大，活動中很多長輩來拍他肩膀支持他們，讓他備感溫馨。

北加州台灣同鄉聯合會與五個香港團體在聖利安曲灣區台灣基督教會舉行「雙島」台港交流...
北加州台灣同鄉聯合會與五個香港團體在聖利安曲灣區台灣基督教會舉行「雙島」台港交流日，近400人參加場面十分熱鬧。（受訪者提供）

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