做志工交朋友 海外青年英語服務營報名

英語服務營成就志工魂 ,金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。(金山灣區僑教中心提供)

僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育 ,今年7月8日至8月3日召集海外熱血僑胞青年參與「海外青年英語服務營」活動。此活動深受海外僑胞青年喜愛,已連續舉辦18年,結合海外僑青力量,在志願服務過程中教學相長,成就一段意義非凡的人生體驗。

●志工魂 傳承不滅

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑說,18年來僑委會英語營有546位海外青年加入服務行列,他們前往全台15縣市、88所國中、小學進行英語服務,逾4000名偏鄉學童受惠,營隊除可發揮教育志願服務,幫助偏鄉孩童,還可結交到來自世界各地有相同背景的青年朋友。

她介紹僑委會英語營精采活動,包含第一周英語志願教學訓練,幫助青年志工認識教學技巧,認識全球來的新朋友;第二、三周偏鄉學校教學服務,讓青年志工發揮所長團隊教學;第四周則安排環島旅遊,讓青年志工實際走訪認識台灣。

曾參與營隊青年志工熱情分享,這項活動對自己改變很大,除了與世界各地來的志工當朋友,了解各地不同的文化外,更重要的是透過英語教學中,學習如何成為一位更有耐心的人。

志願教學活動也讓台灣孩子與青年志工產生文化衝擊。青年志工分享,剛開始教學時,台灣小朋友都很驚訝,覺得青年一臉華人樣,竟不會說中文,大家從靦腆到彼此熟悉。他說:「這兩周我看到他們的成長,從中愈來愈了解教學方法。」

除教學成就外,文化交流更是意義非凡,可藉由與孩子們的互動,讓他們了解僑居國文化,海外青年志工也能近距離認識台灣這片土地,曾參與青年志工說:「 It's a difficult work but worth to do it.」

●快報名 夢想起飛

金山灣區僑教中心表示,2023年英語服務營報名至4月28日止,報名倒數計時,歡迎熱血青年把握機會,為台灣偏鄉學童帶來有趣英語課程,還能體驗台灣在地文化。

11年級以上且於今年11月30日前年滿17足歲,但未滿25足歲海外青年(以護照所載年齡為準),現居舊金山 灣區,以英語為母語,能以簡單中文溝通,身心健康、學行良好、適應團體生活且具高度從事志願服務意願者均可報名。