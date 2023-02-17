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做志工交朋友 海外青年英語服務營報名

記者江碩涵／灣區報導
英語服務營成就志工魂 ，金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。（金山灣區僑教中心提供）
英語服務營成就志工魂 ，金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。（金山灣區僑教中心提供）

僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育，今年7月8日至8月3日召集海外熱血僑胞青年參與「海外青年英語服務營」活動。此活動深受海外僑胞青年喜愛，已連續舉辦18年，結合海外僑青力量，在志願服務過程中教學相長，成就一段意義非凡的人生體驗。

●志工魂 傳承不滅

金山灣區僑教中心主任莊雅淑說，18年來僑委會英語營有546位海外青年加入服務行列，他們前往全台15縣市、88所國中、小學進行英語服務，逾4000名偏鄉學童受惠，營隊除可發揮教育志願服務，幫助偏鄉孩童，還可結交到來自世界各地有相同背景的青年朋友。

她介紹僑委會英語營精采活動，包含第一周英語志願教學訓練，幫助青年志工認識教學技巧，認識全球來的新朋友；第二、三周偏鄉學校教學服務，讓青年志工發揮所長團隊教學；第四周則安排環島旅遊，讓青年志工實際走訪認識台灣。

曾參與營隊青年志工熱情分享，這項活動對自己改變很大，除了與世界各地來的志工當朋友，了解各地不同的文化外，更重要的是透過英語教學中，學習如何成為一位更有耐心的人。

志願教學活動也讓台灣孩子與青年志工產生文化衝擊。青年志工分享，剛開始教學時，台灣小朋友都很驚訝，覺得青年一臉華人樣，竟不會說中文，大家從靦腆到彼此熟悉。他說：「這兩周我看到他們的成長，從中愈來愈了解教學方法。」

除教學成就外，文化交流更是意義非凡，可藉由與孩子們的互動，讓他們了解僑居國文化，海外青年志工也能近距離認識台灣這片土地，曾參與青年志工說：「 It's a difficult work but worth to do it.」

●快報名 夢想起飛

金山灣區僑教中心表示，2023年英語服務營報名至4月28日止，報名倒數計時，歡迎熱血青年把握機會，為台灣偏鄉學童帶來有趣英語課程，還能體驗台灣在地文化。

11年級以上且於今年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲海外青年（以護照所載年齡為準），現居舊金山灣區，以英語為母語，能以簡單中文溝通，身心健康、學行良好、適應團體生活且具高度從事志願服務意願者均可報名。

詳情可至僑委會網站（https://overseas.ocac.gov.tw）查詢，或電洽金山灣區文教中心林小姐（Yolanda Lin）408-747-0394分機117、電子郵件：[email protected]

英語服務營成就志工魂 ，金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。（金山灣區僑教中心提供）
英語服務營成就志工魂 ，金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。（金山灣區僑教中心提供）
英語服務營成就志工魂 ，金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。（金山灣區僑教中心提供）
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青年志工志願英語教學。（金山灣區僑教中心提供）
青年志工志願英語教學。（金山灣區僑教中心提供）
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