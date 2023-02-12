舊金山花車遊行 鐵路華工成亮點

本月4日舊金山華人春節大遊行活動中，美國亞太公共事務聯盟（APAPA）推出的以華工築鐵路為主題的花車。（APAPA提供）

本月4日舊金山華人春節大遊行 活動中，美國亞太公共事務聯盟（APAPA）推出的以華工築鐵路為主題的花車，在100多個參與團體中脫穎而出，受到一致讚揚。

APAPA團隊經過六個月的設計和構想，建造了以1869年木星號火車（Jupiter）為藍本的30英尺複製品。據了解，當年真實版火車參加紀念了第一條橫貫美國東西部大陸火通通車儀式，此花車建築細節包括帶仿真的煙囪、真正的銅鐘和當年的火車聲音，明亮的寶石色調和細緻的裝飾，將木星號機車仿造的惟妙惟肖。許多熱心的支持者們身著民族服飾，手中還揮舞著金鎬、鐵鍬、絲帶和燈籠。

APAPA表示，歷史悠久的木星號機，當年承擔著連接東西海岸的使命，同時也象徵著美國內戰後的進步和統一，當年儘管中國鐵路工人占築路勞動力的60%以上，但他們在很大程度上被歷史所忽視，他們的工資比其他工人低得多，還面臨危險的條件。那張被拍攝於1869年著名的鐵路竣工儀式大合影，沒有邀請任何一位鐵路華工參與，照片裡只有包括愛爾蘭移民在內的白人工人，而中國工人被有意排除在外，不被承認。

諸多社會菁英人士加入了APAPA當天的遊行，包括加州 財政部長馬世雲（Fiona Ma）、加州財務總監Malia Cohen、議員Lori Wilson、議員Matt Haney、沙加緬度縣地方檢察官Thien Ho、密爾布瑞市議員Anders Fung、佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）、Cal Fire 首席信息官Jay Song、加州公共教育部 首席副手Mary Nicely、APAPA共同創辦人尹集成（C.C. Yin）及夫人黃春芳（Regina Yin）、APAPA 全國委員會成員Joe Johal、Tony Lin、Dr. Amy Matecki 和 Mary Yin Liu、遊行總監Harlan Wong、奧克蘭華埠商會會長Carl Chan等。

諸多社會菁英人士加入了 APAPA當天的遊行。（APAPA提供）

馬世雲表示，她很榮幸能加入 APAPA參加的這次特別活動，以紀念中國鐵路工人和我們的AAPI社區做出的重要貢獻。APAPA戴維斯分會的董事成員Aaron Wedra說，我們一起向前邁進，並認識到這些人和許多其他亞裔美國人所做的偉大和積極貢獻。

尹集成（C.C. Yin）表示，能夠與諸位社區領袖一起慶祝，齊聚一堂，承認當年對築路華工的歷史不公待遇，這真是一種榮幸。我們必需銘記，這個偉大的國家是由我們的祖先和移民建立的。我們可能新來者，但我們不應被視為局外人，我們和其他人一樣屬於這裡。要特別感謝我們多元化的社區合作夥伴始終與我們站在一起，尤其是在過去幾年對我們的社區充滿挑戰。