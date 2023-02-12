迎加州首個法定農曆年 華人春節聯歡 沙加緬度千人喝采

2023年CNYCA春節聯歡會演出後全體演員合影。（Alan提供）

加州 首府沙加緬度市的中國新年文化協會（Chinese New Year Culture Association，CNYCA）舉辦的2023年兔年春節聯歡會於本月4日上午11時在Luther Burbank High School 劇場隆重進行。逾千人參加了這一個中國農曆新年盛會。這是加州首府大沙加緬度（Great Sacramento）地區一年一度最大的華人 盛會，大沙加緬度CNYCA春節聯歡會已連續舉辦25屆，這次是第26屆。

州長紐森 （Gavin Newsom ）對這次聯歡會發來影音賀電，為加州有一個文化包容性、多樣性的大家庭而感到無比自豪，特別感謝加州華人對加州政治經濟文化等領域做出的傑出貢獻，並祝賀演出成功，用中文「恭喜發財」祝賀華人團體喜迎新春。

紐森於2022年10月簽署了一項新法案，宣布今後每年農曆新年為加州官方法定假日，今年是春節假日的第一年，也是有此假日後的首次CNYCA春節聯歡會，這一新法案使加州廣大居民進一步瞭解和認識農曆新年及中華文化。

聯歡會現場精采表演。（受訪者提供）

州府沙加緬度市長斯坦伯格（Darrell Steinberg）發來郵件賀電，他說，作為沙加緬度市市長，歡迎大家參加第26屆中國新年文化協會（CNYCA）舉辦的加州沙加緬度地區中國新年聯歡會，感謝聯歡會分享中國文化和傳統的表演、美食、藝術和歷史，沙加緬度地區擁有充滿活力的華人社區。他還代表沙加緬度市感謝 CNYCA、社區領袖、志願者、和合作夥伴對於慶祝活動的辛勤工作，這是一個令人難忘和繁榮的農曆新年。

其他州政府、市政府要人對這次農曆新年春節聯歡晚會也非常重視，有的發來了賀電祝賀華人團體慶祝最重要的傳統佳節，有的親自到現場參加這一華人聯歡活動，州府地區眾多主流媒體都參與到報導大軍之中，對這次春節聯歡會進行了詳細而真實的報導。

今年的舞台演出，全部由沙加緬度本地社團出演。很多社團聘請專業老師指導，從一年前就開始準備，演員們精益求精，聯歡會規模龐大，有幾百位演員參加演出，不亞於中國春晚。

聯歡會由精采的開場舞拉開序幕。可愛的小朋友們扮成小白兔起舞唱歌，預祝農曆新年兔年的來到，祝願兔年平安、健康、吉祥、快樂，隨後節目還有精采的舞蹈、書簡舞、敦煌舞、塔塔兒舞、夢幻長安、醉美拉丁舞等，耳熟能詳的歌曲演唱包括康定情歌、牽手、鴻雁、萬疆等。

聯歡會舞獅人員。（受訪者提供）

悅耳動聽的樂器演奏，包括雷鳴電閃波爾卡，管弦樂隊，樂器聯奏；雄渾壯闊的中華武術包括少林雄風、功夫少年、中華傳統獅子舞，皆充分展示中華數千年文化藝術的深邃底蘊和迷人魅力。舞台布置在歷年的傳統設計基礎上，增加了許多新創意，音響系統由專業團體提供了優良的服務，這次春節聯歡會為加州首府社區的文化生活奉獻出了一場精采絕倫的表演盛宴，演出大廳全場座無虛席，觀眾為演員們的精采表演給予熱烈及經久不息的掌聲。

時代傳媒記者在演出結束後現場採訪CNYCA今年輪值主席竇寰宇（Huanyu Dou）和春節聯歡會總導演羅中（Kevin Luo），他們表示，首先祝賀這次演出的圓滿成功，聯歡會組委會、導演組對這次春節聯歡會做了大量的工作，犧牲了很多個人業餘及家庭團聚時間，作為疫情後的第一次春節聯歡會，認為這次春節聯歡晚會的演出非常成功，給社區交了一份滿意的成績單，對這次春節聯歡會的最大的感受是，所有演出人員大家都對自己的演出工作兢兢業業，精益求精，做出了自己最大的貢獻。

他們表示，效果超出預期，演員們用演出來弘揚、傳承博大精深的中華文化，讓西方世界更加了解中華文化，他們準備在演出結束後開一個總結會，討論演出成功的經驗和不足之處，以便提高和改善今後的春節聯歡會，更好地為社區服務，同時希望下一屆春節聯歡晚會更上一層樓，更加成功。