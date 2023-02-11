素還真來了 台灣布袋戲灣區展演

偶動漫「素還真」團隊受北加州中國大專校友會聯合會邀請到訪灣區，推廣布袋戲文化。（記者葛歆睿／攝影）

台灣霹靂電視台副總經理黃文姬，及該台於第59屆金馬獎入圍 並得獎的偶動漫 「素還真」團隊一行三人，受北加州中國大專校友會聯合會會長林秀春邀請到訪灣區，推廣布袋戲文化。黃文姬與霹靂的兩位操偶師廖嘉升、丁弼，將擔任11日聯合會年會「傳統藝術，創新經營」的主講師，並做現場真人與戲偶的操作及展演。

偶動漫電影「素還真」獲得第59屆金馬獎「最佳造型設計」獎。（記者葛歆睿／攝影）

黃文姬在日昨記者會上表示，布袋戲主要描繪中國武俠、東方奇幻、諸子百家。起源於中國福建，傳到台灣後發展已超過100年。隨著社會的轉變、媒體的發展，台灣布袋戲一直在演進。戲偶最早是掌中大小，後來為了在廟會上演出，方便觀眾觀看，才有了現在半人高的戲偶。此次也帶來不同時期的戲偶為大家展示。

操偶師廖嘉升整理素還真戲偶。（記者葛歆睿／攝影）

黃文姬表示，霹靂電視台歷經五代傳承，把布袋戲這種傳統戲曲創新改變之後，變成一種媒體形式，透過電視、電影 、網路行銷到全世界，讓很多人認識台灣布袋戲，也做了很多跨國合作。

黃文姬說，霹靂布袋戲是以一種全新、動漫、甚至另類的方式呈現藝術「偶戲結合實景、三維特效，影像效果很不一樣」。她指出，布袋戲的拍攝方式非常艱辛。這次也會分享製作過程、幕後花絮。

已經出道35年的素還真為霹靂布袋戲家喻戶曉的知名角色。去年上映的偶動漫電影「素還真」在第59屆金馬獎入圍「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳動作設計」三項提名，並最終獲得「最佳造型設計」獎。

廖嘉升操作戲偶素還真和丁弼Cosplay的素還真虛實互動。（記者葛歆睿／攝影）

電影中素還真的操偶師廖嘉升指出，成為一名操偶師需要不放棄的毅力，要熱愛這份工作、很愛戲偶才有辦法堅持下去。「有蠻多來工作，半途而廢，被環境和工作難度嚇跑，要考毅力和興趣。」他自五、六歲起開始在家裡的黑白電視機上看布袋戲，就深深的愛上了這種傳統藝術，後來無所不用其極，在16歲進入霹靂公司打工後來轉正，一幹就是23年。「從天天看它，到天天操作它，和它在一起。」

廖嘉升希望更多人可以認識布袋戲，讓有興趣的人來學這個傳統技藝「不然傳統技藝斷層了，沒有人傳承下去很可惜」。

新一代操偶師丁弼，同時也是一名COS(角色扮演者）。父母均為電視布袋戲發源志業者的他稱，自幼因為胎教便喜歡上布袋戲。從小在片場耳濡目染，五歲時就被父親打扮成素還真COS，創下台灣布袋戲COS屆最低年齡紀錄。他希望能以Cosplay（角色扮演）的樣貌，帶著布袋戲走向世界。

在本周六的聯合會年會上，廖嘉升將操作素還真戲偶和丁弼Cosplay的素還真同台虛實互動，呈現不一樣的表演藝術。