灣區華人寫作協會 迎春慶周年

金山灣區華人寫作協會創會會長鄭佐明本身出了三部英文小說。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人 寫作協會慶祝成立一周年，新春時節於庫比蒂諾中信福音中心舉辦餐敘，並舉辦燈謎大會，採取有獎徵答發紅包的方式，熱鬧慶新年。

金山灣區華人寫作協會創會會長鄭佐明表示，只要愛好寫作的華人都歡迎加入，不限定用中文寫作。他鼓勵大家以英文寫作，打入主流文壇，他自己出版三部英文小說 ，與主流書商打交道頗有經驗，願意分享英文小說出版方式與管道。

副會長李嘉音指出，已出版三本散文集，並出版英文小說「Fire Scar」及中譯本「火痕」，非常願意將自身寫作的心得及出書經驗與愛好寫作人分享。

金山灣區華人寫作協會成立一年發展迅速，有30多位會員，也成立Line 群組，活動時除會員外，有多位愛好文學之友參加，燈謎大會到場賓客近50人，由李嘉音策畫主持，餐敘後吸收多位新會員。燈謎大會由伊斯曼博士主持，協會文宣主任周典樂負責發紅包。伊斯曼準備100題謎底，看圖說故事猜成語。