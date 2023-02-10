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台灣工商會年會 慈善募款

記者李榮／聖荷西報導
北加州台灣工商會決定辦籌款活動，回饋社區。（記者李榮／攝影）
北加州台灣工商會決定辦籌款活動，回饋社區。（記者李榮／攝影）

加州台灣工商會將於金寶市舉辦慈善晚宴，籌得款項將捐助給食物銀行、兒童醫院等組織，希望回饋社會、幫助社區。北加州台灣工商會長蕭柏楊介紹，每年最大活動是慈善籌款晚會，希望邀請會員和灣區華人組織及社團朋友為有需要的慈善團體和社區機構貢獻。今年將慈善募款所得捐贈給矽谷的「Second Harvest Food Bank」食物銀行及「Lucile Packard Stanford Children's Hospital」醫院。

北加州台灣工商會監事賴淑娜表示，這次是疫情之後首次實體大會，希望各界參與新春拜年。當天有音樂與舞蹈表演、商機交誼和抽獎活動，最大獎由中華航空舊金山分公司贊助舊金山往返台北豪經艙機票，及其他航空公司的禮物，還有多個數百元現金大獎。

時間：2月26日（周日）下午6時

地點：金寶市的Villa Ragusa（VILLA RAGUSA, 35 S. SECOND ST, CAMPBELL, CA 95008）

捐款支票：TACC-NC。（逾75元捐款，提供501 c (3) 非營利組織抵稅收據）

郵寄地址：PO BOX 2882, Cupertino, CA 95015

購票、贊助及捐款請洽會長Benny Shao電408-887-8915。秘書長Jake Huang電949-300-3233或[email protected]

加州 北加 舊金山

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