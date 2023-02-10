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兔年燈籠設計賽 「僑宇宙」賞燈

記者江碩涵／南灣報導
台北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁(中)、中心主任莊雅淑(右)、駐處副組長侯國南(左)於中心台灣文化導覽前合影。(金山灣區僑教中心提供)
台北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁(中)、中心主任莊雅淑(右)、駐處副組長侯國南(左)於中心台灣文化導覽前合影。(金山灣區僑教中心提供)

金山灣區僑教中心僑宇宙本月5日在GOXR僑宇宙展間辦理「歡樂新年：兔年燈籠創意設計僑宇宙票選活動」，同時結合北加州中文學校聯合會「兔年燈籠創意頒獎典禮」，在僑教中心多功能廳以虛實雙軌方式進行活動，許多家庭體驗僑宇宙，透過僑宇宙360度環景觀看參賽作品，選出最喜歡作品，吸引許多青年關注。

參賽者很興奮在元宇宙看到自己的動態創作。（金山灣區僑教中心提供）
參賽者很興奮在元宇宙看到自己的動態創作。（金山灣區僑教中心提供）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加州中文學校聯合會為慶祝農曆新年及元宵節，舉辦兔年燈籠創意設計比賽，讓海外出生的孩子可了解傳統年節民俗，同時透過手作燈籠發揮創意，認識傳統民俗元宵活動。

她表示，僑教中心運用Metaverse在僑宇宙空間，所有作品皆以數位方式呈現，擺放在「金兔報喜迎春揮毫」元宇宙展間，讓與會者能在無受限空間與時間中觀摩作品。當天活動現場天花板掛滿北加州中文學校聯合會「兔年燈籠創意設計比賽」，參賽者精心創作燈籠作品，充滿元宵佳節氣氛。

元宇宙吸引許多人，包含美國人駐足體驗。（金山灣區僑教中心提供）
元宇宙吸引許多人，包含美國人駐足體驗。（金山灣區僑教中心提供）

僑教中心現場設置大型顯示螢幕連結僑宇宙「金兔報喜迎春揮毫」展間，透過專人解說，引導與會者透過GOXR進入展間，票選活動，吸引現場年輕學子目光。展示攤位圍繞著許多年輕學子體驗僑宇宙，內有85件燈籠創作，新奇有趣，台灣文化導覽團隊也藉此說明台灣元宵年節民俗，同時分送僑委會兔年提燈。

僑教中心為提升更多元管道提供中心服務資訊，趕上Metaverse流行風潮結合台灣XRSPACE元宇宙公司，設置金山灣區僑宇宙。參賽者在元宇宙看到自己創作興奮不已，不僅為自己的作品按「讚」，家長也拿起相機拍照片、影片留念，現場歡笑不斷，享受濃濃新年氣氛。

導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
燈籠實作高掛中心多功能廳。（金山灣區僑教中心提供）
燈籠實作高掛中心多功能廳。（金山灣區僑教中心提供）

加州 灣區 元宇宙

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