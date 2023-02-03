南灣元宵花燈會 品嘗台灣美食

僑社以台灣美食慶元宵的傳統已久。 （記者李榮／翻攝）

北加州 南灣台灣同鄉會宣布，2月4號舉辦第13屆元宵花燈會，希望灣區的阿公阿媽、爸爸、媽媽及小朋友，都能前往全家同樂。南灣台灣同鄉會表示，南灣台灣同鄉會辦元宵花燈會已行之有年，在南灣地區推廣台灣過年及元宵文化，期待能夠讓年輕世代有機會學習過節的文化、感受台灣的傳統。

北加 州南灣臺灣同鄉會會長周信結指出，當日活動包括台灣及客家小吃美食 ，現場會有飯團、紫米飯團、彰化肉圓、碗粿、紅亀粿、香腸、肉粽、滷肉飯、大腸包小腸、客家肉羹、臭豆腐及龍鬚糖等。表演節目則安排有舞獅，台灣會館/台灣學校合唱團、張氏功夫學院、TT&F 樂團、中文學校扯鈴、詠春拳等表演，以及燈節有獎猜謎。

親子遊戲室部分，這次有免費燈籠製作教學、僑委會燈籠與春聯發放、台灣布袋戲偶展示、扯鈴示範、摺紙藝術、彈珠台、小朋友搓湯圓、台灣會館台灣學校/ 幸運轉盤、古早畫糖藝術、第一樂章音樂學苑、鴻兔揮毫及各類小朋友遊戲節目。

北加州南灣台灣同鄉會表示，現場還有免費的周曲利中醫義診、郭彥辰脊椎復健義診，以及聖他克拉拉選務處咨詢服務。入場券當場購買，大人5元，免費贈送八寶紅豆湯圓，先到先迭，送完為止。美食必須向美食攤位現金購買，親子遊戲活動則免費。

時間：2月4日下午4至8時

地點：金山灣區南灣華僑文化中心