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南灣僑教中心 推說故事時間

記者江碩涵／南灣報導
僑教中心為吸引更多移民海外的第二代、第三代家庭參與僑教中心活動，近日將圖書館內部空間升級，兩位中心志工努力幫忙組櫃子，打造更優質的環境。（記者江碩涵／攝影）
僑教中心為吸引更多移民海外的第二代、第三代家庭參與僑教中心活動，近日將圖書館內部空間升級，兩位中心志工努力幫忙組櫃子，打造更優質的環境。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區華僑文教中心今年起有很大的改變，除了將圖書館內部空間升級，增設兒童圖書專區及改造幼兒親子遊戲室外，同時也推出每個月一次的「Story Time」說故事時間，由志工媽媽們準備中文故事及唱跳兒歌，讓小孩可以參與活動，讓新移民有更好的聚落。繼1月推出首場「導覽台灣文化聯繫移民情感」活動後，2月將推出主題「我最喜歡上學了」用繪本打敗孩子心中的恐懼，一起快樂地度過美好的早晨。

金山灣區華僑文教中心表示，不少有小孩的家庭常遇到孩子早上哭喊著：「馬麻我不要去上學！」小朋友不喜歡上學，是最令家長頭疼的事，為了讓小孩提前了解到上學的快樂，2月「Story Time」說故事時間特別推出主題「我最喜歡上學了」，由志工媽媽們準備了兩個中文故事及兩首唱跳兒歌，現場還準備鈴鐺、彩帶及響板，活動豐富。

僑教中心為吸引更多移民海外第二代、第三代家庭參與活動，近日將圖書館內部空間升級，除增設兒童圖書專區，同步也改造幼兒親子遊戲室，中心志工們更加入組裝行列，一起打造溫馨又活潑的遊戲空間，目前空間已逐步完成，內有許多與台灣相關的學齡前繪本及幼兒玩具，歡迎台灣家庭前來利用僑教中心的圖書館。

僑教中心每月推出「Story Time」說故事時間，活動不須報名，直接到現場參與。未來僑教中心將再規畫更多說故事時間，邀請育有幼兒的台灣移民家庭參加，讓中心成為展示台灣文化的櫥窗，更是所有海外僑胞的第二個家。

時間：2月8日上午10時30分

地點：金山灣區華僑文教中心

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑展示升級後的幼兒親子遊戲室，內有許多台灣小朋友喜歡...
金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑展示升級後的幼兒親子遊戲室，內有許多台灣小朋友喜歡的玩具。（記者江碩涵／攝影）
僑教中心每月將推出「Story Time」說故事時間，2月8日主題為「我最喜歡上...
僑教中心每月將推出「Story Time」說故事時間，2月8日主題為「我最喜歡上學了」。（金山灣區華僑文教中心提供）
金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑展示升級後的幼兒親子遊戲室，內有許多台灣小朋友喜歡...
金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑展示升級後的幼兒親子遊戲室，內有許多台灣小朋友喜歡的玩具。（記者江碩涵／攝影）
僑教中心為吸引更多移民海外的第二代、第三代家庭參與僑教中心活動，近日將圖書館內部...
僑教中心為吸引更多移民海外的第二代、第三代家庭參與僑教中心活動，近日將圖書館內部空間升級，兩位中心志工努力幫忙組櫃子，打造更優質的環境。（記者江碩涵／攝影）

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