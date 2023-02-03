環宇珠算攜手台北珠心算學會 結為姐妹會

台北市珠心算學會與環宇珠算學術學會結為姐妹會。（謝秀枝提供）

環宇珠算學術學會日前與台北市珠心算學會締盟，雙方正式結成姊妹會並簽約，而這也是灣區 珠算學術學會與台北市珠心算學會正式結盟的重要里程碑。

當天活動在台北萬豪酒店舉行，台北代表為台北市珠心算學會長楊程焰、國際主委邱建豪。環宇珠算學術學會則由會長謝秀枝、顧問孫讌福出席。儀式中雙方簽訂學術合作交流協議書，同時也交換象徵組織之間的信物禮。

台北市珠心算學會會長楊程焰表示，未來兩會 將於珠心算相關學術資訊、教學研究，以及學生學習的成果上分享成果，相信能更緊密交流，一起團結合作。

國際主委邱建豪說，日後將會就兩會達成的共識，舉辦各項活動，並且加強雙方的聯繫。希望能互相切磋學習，共同推廣珠心算。

環宇珠算學術學會會長謝秀枝表示，環宇珠算學術學會能與已成立40年的台北市珠心算學會成立姊妹會意義重大，「跨國之間的互動，除了老師的交流之外，還有更大的空間為兩地之間的青少年學生舉辦更多的學術、文化及國際關係的推展及學習，達到互利互信，以及互相成長的目標。」

雙方並就締結內容予以確認，例如將會推展兩會之間學術教育 交流，以及資源分享。另外，還會推動教師、學生及研究人員的學習交流，並舉辦學術研討會及學術合作。