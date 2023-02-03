環宇珠算攜手台北珠心算學會 結為姐妹會
環宇珠算學術學會日前與台北市珠心算學會締盟，雙方正式結成姊妹會並簽約，而這也是灣區珠算學術學會與台北市珠心算學會正式結盟的重要里程碑。
當天活動在台北萬豪酒店舉行，台北代表為台北市珠心算學會長楊程焰、國際主委邱建豪。環宇珠算學術學會則由會長謝秀枝、顧問孫讌福出席。儀式中雙方簽訂學術合作交流協議書，同時也交換象徵組織之間的信物禮。
台北市珠心算學會會長楊程焰表示，未來兩會將於珠心算相關學術資訊、教學研究，以及學生學習的成果上分享成果，相信能更緊密交流，一起團結合作。
國際主委邱建豪說，日後將會就兩會達成的共識，舉辦各項活動，並且加強雙方的聯繫。希望能互相切磋學習，共同推廣珠心算。
環宇珠算學術學會會長謝秀枝表示，環宇珠算學術學會能與已成立40年的台北市珠心算學會成立姊妹會意義重大，「跨國之間的互動，除了老師的交流之外，還有更大的空間為兩地之間的青少年學生舉辦更多的學術、文化及國際關係的推展及學習，達到互利互信，以及互相成長的目標。」
雙方並就締結內容予以確認，例如將會推展兩會之間學術教育交流，以及資源分享。另外，還會推動教師、學生及研究人員的學習交流，並舉辦學術研討會及學術合作。
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