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素還真電影團隊 11日訪灣區推廣布袋戲

記者李榮／密爾比達報導
校聯會將透過布袋戲，呈現台灣文化。（記者李榮／攝影）
校聯會將透過布袋戲，呈現台灣文化。（記者李榮／攝影）

加州中國大專校友會聯合會表示，第39屆年會訂於2月11日（周六）下午6時於密爾比達半島豪苑酒家（136 Ranch Dr., Milpitas CA 95035）舉辦，除會長交接儀式外，會長林秀春特邀請多年好友、現任台灣霹靂電視台副總經理黃文姬，及該台於第59屆金馬獎入圍並得獎的素還真電影團隊一行三人，擔任年會「傳統藝術，創新經營」的主講嘉賓，並做現場真人與偶具的操作及展演。

北加州中國大專校友會聯合會於1984年，由台大、文化、成大、中原、政大等校共同發起成立。校聯會多年來秉持著「關懷校友，溫馨學子」的理念，會員學校從第一年的19所發展到今天的36所，會員人數已近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。

校聯會將請素還真電影團隊擔任年會主講嘉賓。（校聯會提供）
校聯會將請素還真電影團隊擔任年會主講嘉賓。（校聯會提供）

這次的主講人黃文姬畢業於台灣輔仁大學英國文學系，擔任過金馬獎策畫執行、有線電視節目營運管理、衛星電視台節目部經理等。操偶師廖嘉升是長期布袋戲迷，小時候在電視上看到布袋戲，一眼就愛上了布袋戲。另一位操偶師丁弼，他的父母均為電視布袋戲發源志業者。

林秀春表示，這次年會傳統藝術創新經營講座暨展演，已獲得外交單位的支持與灣區僑胞的高度期待，也提升了校聯會與合作團體的曝光率與形象。

僑教中心主任莊雅淑則指出，台灣的布袋戲是很多民眾兒時的記憶、是大家共同回憶，相信能藉由團隊的來訪，讓更多人認識布袋戲與台灣文化。

加州 灣區 北加

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