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睽違3年 灣區僑界新春團拜 三太子護佑開場

記者李榮／密爾比達報導
經文處與僑界中心同仁照慣例幫僑胞打菜。（記者李榮／攝影）
經文處與僑界中心同仁照慣例幫僑胞打菜。（記者李榮／攝影）

「慶祝中華民國112年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」29日在南灣僑教中心舉行，這也是新冠肺炎疫情三年多以來，首次的新春團拜。

當日活動由高玉麗擔任總監、何台光主持，數百位僑胞齊聚在僑教中心大禮堂。一早金山灣區僑教中心活動現場就非常熱鬧，張燈結綵喜氣洋洋，駐處處長賴銘琪暨夫人雲雯蓁、僑教中心主任莊雅淑、駐處及中心全體人員前往歡迎僑界出席，現場互道恭喜、祝賀聲不斷，熱鬧非凡。建國百年海外代表崔競乾、僑務委員陳德輝、呂玉貞、鍾振乾、王龍文、李文雄、魏德珍、吳怡明及僑務榮譽職、各僑團僑校僑商團體負責人代表及鄉親湧進僑教中心，共祝新的一年國家及僑社風調雨順、國泰民安。

活動在賴銘琪喜慶扮演財神，莊雅淑帶領中心同仁穿著喜氣的紅色其砲金兔報喜舞導，搭配三太子護佑全僑舞蹈熱鬧開場，客串演出讓全僑驚喜又歡樂，還從台上大灑糖果，炒熱氣氛。藉由熱鬧編曲，祝賀全僑在金兔年，福氣滿滿、財源滾滾，賴銘琪夫人雲雯蓁也高歌「月亮惹的禍」、「青梅竹馬」兩首歌曲，向與會僑胞祝賀。

賴銘琪致詞時指出，這次是新冠肺炎疫情之後首次舉辦新春團拜，感謝金山灣區僑界長久以來，支持駐處及僑教中心推動僑務，特別於在疫情期間，向主流社區捐輸口罩，發揮僑民外交精神。他也說到，疫情之後許多人都待在家中，幾乎都要憋出憂鬱症，壓力隨之而來；還好疫情終於和緩，能夠一起現場互動、減壓，祝福所有僑胞新年愉快。

僑務委員會童振源委員長以影片表達對於僑胞的祝賀，感謝海外僑胞在疫情發生後，與僑委會共同打拼，秉持「Taiwan Can Help」的精神，在國際社會中積極展現合作的意願與能力，為世界貢獻台灣的優勢，讓台灣走入世界，也讓世界走進台灣。他向在各地打拼以及熱愛中華民國台灣的僑胞朋友拜年，祝福僑胞朋友新春開運、鴻兔大展、事業興旺大發財。

僑教中心也藉機指出，僑教中心是海外僑胞最溫暖的家，金山灣區僑教中心特別運用新春團拜機會，在現場擺設各項僑務服務，如智能僑務i僑卡、僑胞服務手冊、台商服務手冊、台灣華語文學習中心等文宣。並且提供與會僑胞各項僑務諮詢及申辦i僑卡服務，讓與會僑胞備感溫馨。

為展現在過去一年對全僑感謝及祝福，賴銘琪暨夫人、莊雅淑、各僑務委員以及駐處各組組長特別在現場為與會僑胞打菜服務餐點，各僑團也帶來精彩餘興節目，包括原住民舞蹈、客家採茶舞、台灣學校及各類年節氣氛舞蹈表演，精采且熱鬧，讓新春團拜的活動達到最高潮。賴銘琪暨夫人、莊雅淑與與會僑胞合唱「恭喜恭喜」及「廟會」賀年歌曲，同時發贈與會僑胞總統福袋、春聯及僑委會元宵燈籠，場面熱鬧溫馨。

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