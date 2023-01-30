百拉達社區大學生 體驗農曆春節文化

百拉達社區大學慶新春，國際學生體驗新年文化、認識台灣。（教育組提供）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處教育組及觀光 組應百拉達社區大學（Peralta Community College District）邀請，於柏克萊 社區大學（Berkeley City College）出席農曆新年慶祝活動。活動現場示範燈籠製作、推廣留學到台灣，參加學生和樂融融、反應熱烈。

百拉達社區大學成立於1963年，由屋崙、柏克萊、阿拉米達等社區大學所組成，提供多元文化學習環境，學生總數逾3萬人。本次活動參與國際學生近50人，除安排寫春聯帶領學生體驗書法線條之美、感受過年寫春聯之樂趣外，駐舊金山台北經濟文化辦事處觀光組吳柏勳，也引導學生製作精美燈籠吊飾，與會學生皆沉浸體驗農曆新年文化，現場充滿愉悅的過年氣氛。

活動最後由駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組林靜芳在現場推廣台灣獎學金，以及華語獎學金，並提供到台灣留學、觀光旅遊等相關諮詢。林靜芳也向活動主辦人Ryan Gregory致意，感謝主辦單位提供機會讓學生認識台灣。該校國際學生辦公室向在場學生說明息息相關的健康保險資訊及職場應徵技巧等，出席學生受益匪淺，活動圓滿成功。