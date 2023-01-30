我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

百拉達社區大學生 體驗農曆春節文化

記者李榮／灣區報導
百拉達社區大學慶新春，國際學生體驗新年文化、認識台灣。（教育組提供）
百拉達社區大學慶新春，國際學生體驗新年文化、認識台灣。（教育組提供）

舊金山台北經濟文化辦事處教育組及觀光組應百拉達社區大學（Peralta Community College District）邀請，於柏克萊社區大學（Berkeley City College）出席農曆新年慶祝活動。活動現場示範燈籠製作、推廣留學到台灣，參加學生和樂融融、反應熱烈。

百拉達社區大學成立於1963年，由屋崙、柏克萊、阿拉米達等社區大學所組成，提供多元文化學習環境，學生總數逾3萬人。本次活動參與國際學生近50人，除安排寫春聯帶領學生體驗書法線條之美、感受過年寫春聯之樂趣外，駐舊金山台北經濟文化辦事處觀光組吳柏勳，也引導學生製作精美燈籠吊飾，與會學生皆沉浸體驗農曆新年文化，現場充滿愉悅的過年氣氛。

活動最後由駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組林靜芳在現場推廣台灣獎學金，以及華語獎學金，並提供到台灣留學、觀光旅遊等相關諮詢。林靜芳也向活動主辦人Ryan Gregory致意，感謝主辦單位提供機會讓學生認識台灣。該校國際學生辦公室向在場學生說明息息相關的健康保險資訊及職場應徵技巧等，出席學生受益匪淺，活動圓滿成功。

觀光 舊金山 柏克萊

上一則

今秋約85%院校不看SAT、ACT 補習班等產業有壓力

下一則

聖縣議員李洲曉夫人參與新春團拜 與僑胞同歡

延伸閱讀

金山市長專欄／預防仇恨犯罪 金山推新計畫

金山市長專欄／預防仇恨犯罪 金山推新計畫
全球化未死 專家：美元霸權難撼動

全球化未死 專家：美元霸權難撼動
市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高且升過頭

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高且升過頭
柏克萊人民公園又見暴力 女遭性侵 嫌犯逃逸

柏克萊人民公園又見暴力 女遭性侵 嫌犯逃逸
排球星二代打進柏克萊加大 學雜費校方全包

排球星二代打進柏克萊加大 學雜費校方全包

熱門新聞

檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23
半月灣23日下午發生槍擊案，共有7人死亡、1人重傷。(取自電視畫面)

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

2023-01-26 23:59

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個