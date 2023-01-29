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沙加緬度102英畝地 蓋庇護所？體育娛樂設施？搞不定

記者江碩涵／沙加緬度報導
本月25日沙加緬度官方展開了一場公聽會，讓民眾與官方都能抒發己見。（翻攝自KCRA3）
本月25日沙加緬度官方展開了一場公聽會，讓民眾與官方都能抒發己見。（翻攝自KCRA3）

沙加緬度市府2022年1月時以1230萬元的價格從聯邦政府手中購買了沙加緬度南方102英畝土地，靠近Morrison Creek和Meadowview輕軌捷運站，當初官方想將土地蓋成庇護所提供給無家可歸者，不過許多居民要求想要體育館或其它娛樂設施，為此，本月25日官方展開了一場公聽會，讓民眾與官方皆能抒發己見。

位於土地選區的沙加緬度第八區市議員Mai Vang表示，經過了一整年與當地居民的討論，發現大家的需求都不一樣。她說：「整個社區需要一個可負擔房屋，也需要為我們的年輕人、老年人提供休閒空間，同時也需要確保我們支持無家可歸的鄰居。」

沙加緬度市府去年1月買了大片土地，但要蓋體育娛樂設施或是遊民庇護所，還未決定。（...
沙加緬度市府去年1月買了大片土地，但要蓋體育娛樂設施或是遊民庇護所，還未決定。（翻攝自KCRA3）

會議中有人表示，至少要有25%土地用於可負擔房屋，讓當地更多人住得起房屋，不過也有許多人想要在當地看到大型體育和娛樂中心，沙加緬度市長Darrell Steinberg就是支持體育、娛樂中新計畫者之一，他自去年6月以來就表示，區域青年體育設施是他的首要任務。

沙加緬度市府2022年1月時以1230萬元的價格，從聯邦政府手中購買了沙加緬度南...
沙加緬度市府2022年1月時以1230萬元的價格，從聯邦政府手中購買了沙加緬度南方102英畝土地。（翻攝自KCRA3）

Steinberg表示，想像一下南沙加緬度有一個區域青年體育活動和州錦標賽，以及全國錦標賽的中心，是多麼美好的事情，這也是這個社區應得的。不過也有居民表示，擔心若蓋大型體育、娛樂中心，會帶來噪音以及交通問題。

Mai Vang表示，除了25日的公聽會外，她接下來會繼續舉行公聽會，以及與居民共組一個工作小組，討論更多關於102英畝土地的開發計畫。

另外根據中谷當地媒體KCRA3報導，Steinberg表示，沙加緬度市預計通過一項特別的「遊客稅」，將獲得每年6000至7500萬元的額外稅金，這筆資金的很大一部分將用來開發營運這塊102英畝的土地，但詳細情形則仍待市府及議會討論。

聯邦政府 捷運 庇護

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