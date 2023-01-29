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沙加緬度華人盛會 春節聯歡2月4日擴大舉辦

李克／供稿
CNYCA理事會成員。（受訪者提供）
CNYCA理事會成員。（受訪者提供）

加州首府沙加緬度市中國新年文化協會（Chinese New Year Culture Association，簡稱CNYCA）舉辦的2023年兔年春節聯歡會將於2月4日上午11時在Luther Burbank High School 劇場進行，這將是加州首府大沙加緬度（Great Sacramento）地區一年一度最大的華人盛會。

2023年CNYCA春節聯歡會海報。（受訪者提供）
2023年CNYCA春節聯歡會海報。（受訪者提供）

2023年春節聯歡會的主題是「和平與健康」，主辦單位希望大家以健康的心態、健康的身體迎接新的一年的到來。

州長紐森（Gavin Newsom ）2022年10月簽署了一項新法案AB2596，宣布今後每年中國農曆新年為加州官方法定假日。今年是春節假日的第一年，也是有此假日後的首次CNYCA春節聯歡會，新法案使加州廣大居民進一步了解、認識中國農曆新年，意義非凡且深遠。

CNYCA為非盈利性組織，理事會由大沙加緬度地區十幾個華人社團代表聯合組成，這些華人社團每年都為成功舉辦春節聯歡活動做出巨大的人力、物力和財力的支持。大沙加緬度地區華人春節聯歡會每年由（Chinese New Year Culture Association，CNYCA）負責組織，已連續舉辦了25年，2023年是第26屆。

由於新冠疫情影響，2020年和2021年為網路慶祝，直到今年恢復傳統的現場慶祝活動。今年慶祝活動比以往更大更好，CNYCA理事會為與會者準備了更豐富、更具互動性的活動，透過表演藝術、文化相關活動和道地的美食，向大沙加緬度地區居民展示五千年中國文化和傳統。

CNYCA組委會特邀當地華人舞蹈學校1st Position Dance Academy校長兼藝術總監羅中作為2023年春節聯歡會總導演，幫助策畫活動方案，編排指導節目，並排練開場舞。

聯歡會節目劇照。（受訪者提供）
聯歡會節目劇照。（受訪者提供）

今年活動除了劇場演出，還增加了中華文化特色的遊園活動，有吃有喝還有玩，讓民眾體驗中華民俗民風，各年齡段的朋友都可以找到適合自己的活動。

2022年3月CNYCA便開始籌備各項工作，包括篩選劇場、確定活動時間、完善活動方案、舉辦籌款活動、聯繫贊助商募捐、邀請大沙加緬度各個社區組織和義工幫忙等，最大限度地調動社區民眾的參與熱情。

CNYCA有20多位理事，常年義務為組委會工作，各司其職，在自己的工作之餘，把組委會布置的任務有條不紊地完成。目前組委會已進入後期準備階段，各項工作正在緊鑼密鼓地進行中。

參加春節聯歡會已是大沙加緬度華人社區民眾每年的慣例活動。CNYCA希望通過春節聯歡活動，凝聚本地華裔，在美國社區宣傳、弘揚中華文化，同時讓我們的子孫後代瞭解並傳承中華文化。

聯歡會節目劇照。（受訪者提供）
聯歡會節目劇照。（受訪者提供）

今年除了精彩的劇場演出，還增加了中華文化遊園活動。 CNYCA組委會希望可以吸引更多社區民眾、尤其是其他族裔民眾參與今年的春節慶祝活動，讓其他族裔瞭解華裔、瞭解中華文化。一年一度的春節慶祝活動，承載了海外華人對中華文化的深情， 和對來年美好生活的期許。

今年的舞台演出，全部由沙加緬度當地社團出演。很多社團聘請專業老師指導，從一年前就開始準備，演員們精益求精，目前都在辛苦排練。羅中表示，有幾百位演員參加演出，聯歡會開場舞就有七十多位演員參加，規模龐大，不亞於「中國春晚」。

今年的節目還包括各類舞蹈（中國古典舞蹈，中國民族舞，國標舞，拉丁舞等）、歌曲（合唱、獨唱）、樂器（中國民樂、新民樂、管弦樂）、中華武術、舞獅等。舞台布置在歷年的傳統設計基礎上，有一些新的創意。

歡迎大家積極參加這一一年一度的華人盛會。購票方式，可以在通過聯歡會海報或CNYCA網站（www.CNYCA.net) 聯繫預先購票，也可以在現場購票。我們熱切期待著這一盛會的隆重召開，並預祝兔年春節聯歡會圓滿成功。

CNYCA Logo。（受訪者提供）
CNYCA Logo。（受訪者提供）

華人 加州 劇場

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