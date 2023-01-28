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新僑服務中心 免費為低收、長者報稅

記者張曼琳／舊金山報導
多位民選官員參與由新僑服務中心召開的記者會。（記者張曼琳／截屏）
多位民選官員參與由新僑服務中心召開的記者會。（記者張曼琳／截屏）

新僑服務中心（Chinese Newcomers Service Center）年度免費稅務服務在28日接受預約登記。該中心向低收入、新移民家庭和長者提供免費稅務服務已有51年歷史。

在去年新冠疫情流行期間，新僑服務中心為超過4000個家庭提供免費報稅服務，並爭取共約350萬元的退稅金額。

新僑務中心董事會主席李蕙清（Stella Lee）27日在宣布今年免費報稅服務開啟的記者會上表示，許多居民不清楚自己符合哪些稅務抵免資格，從而錯失獲得退稅金。

她指出：「在2022年，有3100萬符合條件的工人和家庭，在所得稅抵免（EITC）共計中獲得超過6400萬元，平均每個家庭╱個人獲得超過2000元的稅務抵免。但根據稅務局（IRS）計算有20%符合條件的納稅人，不知道自身符合稅務抵免資格。」因此她希望，符合資格的居民可利用免費的稅務服務，順利獲得稅務抵免。

新僑服務中心行政主任陳浩源（George Chan）強調，新僑服務中心今日開始接受預約登記。公眾可以通過親自去辦公室、致電和電郵的方式進行預約。預約時只需提供報稅人的電話號碼。

該中心書面聲明中表示，由於加州受冬季風暴影響，報稅日期延至5月15日，因此該中心的免費報稅服務相應延長至5月中旬。

在每周六上午9時至下午4時，以及周一至周五的辦公時間均有專人接收報稅文件，方便在華埠的上班族或居民遞交報稅資料，減少等候時間。中心辦公事時間為周一至周五，上午9時至下午5時，地址為Stockton街 777號(建民中心)104室，該中心電話號碼為(415)-421-2111，電郵為[email protected]

新僑服務中心為符合以下條件的人士提供免費的報稅服務，包括納稅夫婦不能分開報稅、納稅人不得有海外收入、不得有租金收入和賣出房屋。

報稅時，納稅人需提供以下資料，報稅人及其家人的身份證及社會安全卡、W-2、1099和其他稅務表格、去年的報稅表、健保資料表，另外如需自動轉帳退稅金，還需準備支票或有銀行及戶口號碼的月結單。

舊金山多位官員出席記者會。選區包括華埠的市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）感謝新僑服務中心做出的工作，服務社區幫助新移民獲得應得的稅收抵免。

市府律師邱信福（David Chu）認為，所得稅抵免可幫助低收入的家庭，「非常有效的步入中產階級，幫助數百萬美國人擺脫貧困並穩定他們的財務狀況。」他主張擴大州收入所得稅抵免，特別是對於移民家庭，無論是何移民身分。他感謝該中心為此做出的工作。

市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）以及估值官郭華健（Joaquin Torres）等均出席記者會，以表示對新僑服務中心工作的支持。

報稅 移民家庭 低收入

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