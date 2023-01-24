北加台灣同鄉會聯合會成立50年 蕭美琴要來灣區

北加州台灣同鄉會聯合會50周年，蕭美琴將親臨。（報系檔案照片）

北加州 台灣同鄉聯合會將於1月28日（周六）早上十時到下午二時在南灣僑教中心舉行年會，而這也年自新冠疫情影響、中斷三年後聯合會首次的實體年會活動。今年剛好是北加 州台灣同鄉會聯合會成立50周年，中華民國 駐美代蕭美琴將親自出席年會，鄉親引頸盼望。

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦指出，北加州台灣同鄉聯合會長是灣區最大的台美人社團，在過去的半世紀的時間裡，除了關心照顧台美人在灣區的生活，也在主流社會積極推廣台灣文化，擴展台灣外交實力，聯合會對台灣民主運動的支持更是不遺餘力。

張正邦表示，這屆聯合會的團隊在籌備過程中很榮幸收到台灣蔡英文總統、賴清德副總統，以及僑務委員會童振源委員長為50周年年會錄製慶賀影片，聖荷西市及密爾比達市市長也將出席活動，與台僑們同歡。另外最特別的是，已經確認中華民國駐美代蕭美琴將蒞臨年會與鄉親見面。當日聯合會還特別準備了富有兔年迎新的佈景，提供鄉親與朋友們照相留念。為了服務有小小孩的家庭，聯合會也安排了兒童娛樂室，讓年輕的爸爸媽媽們可以安心的參與年會各項活動。

蕭美琴的出席對於同鄉會慶50周年有相當的意義。事實上，紐約時報日前才報導，蕭美琴是華府最有影響力的外國大使之一。雖然蕭美琴沒有正式的「大使」頭銜、不能住在過去的大使官邸的雙橡園，甚至連懸掛中華民國國旗都會成為外交事件，但即便蕭美琴處於灰色地帶，她卻有直通拜登政府和國會的華府高層的影響力，忍受圈外人身分但擁有圈內人的管道。

報導指出，蕭美琴幾乎每天都與拜登政府高級官員通話，且與國會兩黨領袖密切接觸。川普政府時期的國家安全顧問波頓（John R. Bolton）表示，台灣是在華府擁有最具效能的外交代表的國家之一。

不過，紐時也指出，中國方面一直密切注意美國與台灣之間的互動，雖然蕭美琴行事低調，北京仍然將蕭美琴視為危險的煽動者，批評她是反中勢力的棋子。

今年年會中也安排講座，主講人是加州聖地牙哥大學的教授廖炳惠，主題是「從台灣電影看台灣文化演變」，他會在引導鄉親從幾部電影中，看到台灣在政治及文化上的改變。長期推動台灣文化傳承的協志會會長也是川流基金會創辦人李華林博士指出，很高興廖炳惠可以來灣區與大家見面，感謝廖炳惠在台美史料中心的貢獻，「台灣人精彩的歷史在台美史料中心用心收集保留下，相信可以留給後代研究。」

聯合會表示，由於疫情尚未完全結束，聯合會考慮到鄉親的健康安全，這次採用便當形式用餐，並限制入場人數。有意參加者可洽：[email protected] 。