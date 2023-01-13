金山灣區台灣文化導覽 推展美食文化

金山灣區台灣文化導覽活動，向主流社區推展美食文化。（僑教中心提供）

農曆新年即將來臨，金山灣區 僑教中心台灣文化導覽與金山灣區媽媽教室合作舉辦「金山灣區台灣文化導覽」，由藍帶主廚廖若庭主講「逢年過節如何吃」示範教學活動，向矽谷 主流社區分享農曆新年年節文化及年節期間健康吃食。金山灣區僑教中心主任莊雅淑、金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗、僑務顧問陳宗義與矽谷主流社區民眾百餘人參與。

高玉麗表示，非常開心結合金山灣區僑教中心台灣文化導覽活動，邀請主流社區民眾來到僑教中心，一同分享農曆新年年節文化及年節期間健康吃食。金山灣區媽媽教室受到新冠疫情 影響，舉行免費網路講座已達整整三年，隨著疫情減緩，2023年首度恢復實體講座。

莊雅淑表示，金山灣區僑教中心不僅是海外僑胞的家，更希望結合海外僑胞力量，讓僑教中心成為展示台灣文化的櫥窗，讓此間主流社區民眾，透過僑教中心台灣文化導覽，認識台灣文化，感謝高玉麗及媽媽教室與金山灣區僑教中心台灣文化導覽合作。

莊雅淑並表示，農曆新年是台灣民眾闔家團圓的非常重要節日，藉由本次活動，希望與主流社區分享台灣年節文化及年節期間健康吃食，同時也向社區民眾分享僑教中心僑務服務，如智能僑務i僑卡、僑務電子報、僑胞服務手冊及全球僑胞服務數位平台等多元服務，歡迎主流社區走進僑教中心，體驗及認識台灣文化。

僑教中心指出，金山灣區台灣文化導覽活動與金山灣區媽媽教室首度合作，期待透過這種介紹與討論的方式，讓與會民眾進一步瞭解台灣年節文化，更能體驗健康料理，分享各國年節過節多元文化，也增進社區認識台灣機會。