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兩岸華人無黨派跨界協會「精英匯」成立

記者王子涵／聖荷西報導
精英匯發起人表示，「說好我們的故事，肯定我們的奉獻，是我們的歷史使命，共鳴華裔精神，洞見精英未來」。（記者王子涵／攝影）
精英匯發起人表示，「說好我們的故事，肯定我們的奉獻，是我們的歷史使命，共鳴華裔精神，洞見精英未來」。（記者王子涵／攝影）

由海峽兩岸的美籍華人組成的無黨派跨界精英協會—精英匯（Committee of Elites）1月1日正式成立，其會員為美國主流和華人社會頗具影響力的僑界領袖。精英匯發起人李競芬、林青、歐陽飛鵬、劉磊、李明華、趙湘君表示，「說好我們的故事，肯定我們的奉獻，是我們的歷史使命，共鳴華裔精神，洞見精英未來」。

精英匯會址設在矽谷。六位主創人均具有三、四十年長期服務在科學技術、文化體育、慈善公益、社區服務、華人權益、華人參政、促進中國和平統一和維護中美關係的經驗，同時在美中多個重要組織擔任資深要職。

精英匯的宗旨包括慈善公益服務社區；加強華裔族群對美國的貢獻，促進融入主流社會和華人參政；協助華人教育訓練和在各行各業的成功，增進商務活動；促進美中友好關系以及文化等各方面的交流；促進海峽兩岸的統一。

未來精英匯活動包括元旦高峰宴聚年會、慈善籌款救災、中美關係論壇、教育行講座、文藝演出和各類專業講座等。

會上表揚了三位精英，包括灣區中國倡導委員會聯合主席方李邦琴、舊金山加大醫療中心博士江劍剛（Dr. Calvin Jiang）和前加州眾議員朱感生。

新冠疫情伊始，精英匯五位發起人李競芬、林青、歐陽飛鵬、劉磊、趙湘君立即共同創辦了灣區聯合抗疫大平台（COIVD-19 Relief Bay Area），為200多家醫院捐獻了當時十分緊缺的PPE，同時也把大量的防疫物資分送北美的華人華僑、留學生、餐廳企業、繼續開業的高科技企業和銀行、各類學校、托兒所、老人院、警察署、消防隊、政府機構和其它慈善機構。這些防疫物資均由該平台30餘位義工冒著生命危險發送到以上各單位。

之後成立公益講堂，到2022年底為止的三年期間為全球觀眾播講了300堂專業講座。這幾年來華裔、亞裔受到了不公平的待遇及歧視，聯合抗疫大平台和公益講堂則積極奔走呼籲，為華人社區爭取權益，寄望於華裔下一代會有更好的明天。為擴大科技及企業的影響力，特別邀請科技協會前會長李明華加入為創會理事之一。

華人 華裔 灣區

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