書畫藝術研討會 中國「山水畫家」胡江分享創作經驗

書法愛好者送出寫有「江山萬里盡入畫中胡氏妙筆名動海外」新年春聯，以祝福胡江（中）新春快樂。（記者張曼琳／攝影）

慶祝新年佳節及北加州當地疫情 的放緩，美國金山書畫藝術學會主辦、美國茂名同鄉會協辦的「舊金山 迎新書畫藝術研討會」如期舉行；主辦單位邀請到中國暨南大學文學院教授，著名中國山水畫家、書法家胡江，到場向觀眾介紹山水畫作品。本次活動旨在渲染、增強疫情後舊金山的文化藝術交流氛圍，宣傳中國傳統文化，促進中美文化交流。

「舊金山迎新書畫藝術研討會」28日中午在華埠 知名的康年海鮮酒家的二樓舉行，美國金山書畫藝術學會會長林華昌、副會長謝世明主持研討會。美國華商總會前任會長、永久顧問張福明，美國茂名同鄉會會長楊國強，美國中國畫院執行院長黎志滔，美國前聯邦錢幣博物館總監林凱斌，均到場參與其中，對胡江到到訪表示熱烈的歡迎，並在場和胡江對話進行學術交流。

美國茂名同鄉會會長楊國強致詞表示，首先要感謝前來參加活動的林華昌會長及胡江、譚灼恩、甄雅勝，這樣的專業美術老師和書畫愛好者，一同參加本次研討會活動。楊國強還代表茂名同鄉會現場拿出800元支票，作為開展研討會工作的贊助費。

楊國強（右）還代表茂名同鄉會現場拿出800元支票，作為開展研討會工作的贊助費，接受支票為美國金山書畫藝術學會會長林華昌（左）。（記者張曼琳／攝影）

楊國強介紹胡江的生平。胡江為廣東省茂名市電白區人，現在作為中國廣東省人民政府文史研究館館員兼藝術創作中心副主任、中國美術家協會會員、中國美術家協會河山畫會理事、廣東嶺南詩書畫研究院執行院長；暨南大學文學院校友聯誼會常務副會長、暨南大學兩岸四地文化交流中心副主任；廣東省宋慶齡基金會青美會副主任、享受中國國務院特殊津貼專家，藝術背景深厚，獲得諸多的認可。他表示，作為茂名同鄉會會長，家鄉培養出這樣頂尖的藝術家，感到十分自豪和激動。

他說：「本次研討會能邀請胡江教授來講學研討，是眾望所歸。」他感謝胡江抽出時間到華埠和大家見面。並透露胡江最新課題和創作計畫為「用中國畫畫世界」；目前已初步完成在北美、歐州、東南亞等的采風寫生及部分創作，其外域國畫山水作品已贏得國內外業內人士的好評。

與會人士在康年酒樓二樓合影留念。（記者張曼琳／攝影）

胡江在場表示，「今天是一個好日子，」他感謝天公作美，暫停了連日大雨，讓國畫藝術愛好者在晴朗的好天氣裡交流藝術心得；他在場還感謝教授期繪畫技巧的兩位老師，以及太太一路以來對他的支持，讓他得以專心自己喜愛的藝術，有機會在海外對中國傳統文化進行宣傳。

胡江透露，本次在疫情期間赴美，他做好充足的準備，並沒有對中國或美國的疫情感到擔憂，還表示其所乘坐的航空公司要求嚴格，乘客必須證明已接種疫苗和核酸檢測呈陰性證明方可登機。他還表示，他是綠卡持有者，但因為疫情已有超過一年不在美國，原本擔心通關會出現問題，但未料海關並未對此提出疑問，他本次來美參加研討會的旅程十分順利。

在研討會中，胡江熱情並耐心的解答在場美術愛好者的提問，並和與會人士一同合影留念。書法愛好者送出寫有「江山萬里盡入畫中胡氏妙筆名動海外」的新年春聯，祝福胡江新春快樂。胡江也在場鼓勵愛好者多出門寫生，感受大自然，以增進其藝術創作。