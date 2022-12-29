胡江畫出一片天 成嶺南畫派傳人之一

在昨日的研討會中，胡江強調自身對中國國畫尤其是山水畫的熱愛。（記者張曼琳／攝影）

中國廣東省人民政府文史研究館館員兼藝術創作中心副主任、中國美術家協會會員、中國美術家協會河山畫會理事，暨南大學兼職教授，著名中國國畫、書法 藝術家胡江，日前來美交流，參加「舊金山迎新書畫藝術研討會」。

胡江從事美術創作近40年，擅長國畫山水、書法、雕塑 。他是廣東省茂名市電白區人，為嶺南畫派第四代傳人之一；他善於取南北畫派之長，創自己個性的藝術語言，有「南人北畫」之稱。胡江藝術之路並不尋常，從未系統學習繪畫，但在高中畢業後，憑借著天賦進入家鄉當地瓷廠做美工，並最終升職做了廠長。

據暨南大學新聞網報導，在胡江到瓷廠工作後，「他開始有意識地訓練自己的國畫功底，在1997年，中國輕工部的一名領導來廠裡視察，胡江製作的一幅瓷畫掛碟受到這位官員的誇讚，他由此被廠裡選派到廣州美術學院深造。」雖然他當時學的是雕塑，但對國畫一往情深，並有機會接受嶺南畫派第三代傳人陳金章的指導，之後拜陳金章、李寶林為師。

在28日的研討會中，胡江強調自身對中國國畫尤其是山水畫的熱愛，他說：「我不是書法家，我只是在追求山水畫。」但他告訴記者，如果有人請他題字，他十分樂意幫忙。他也表示，曾經在瓷廠做廠長的經歷看似和美術不相關，但實際上幫助他提升創作中的構圖關係、讓他注重繪畫框架。

胡江還透露，遇到創作瓶頸時，會先停下來做思考，如果想不明白則會尋求老師的指點；他表示，「往往老師的一兩句話，就能讓我獲益匪淺。」也認為自己十分幸運，在年過半百後，還能有向老師求教的機會。