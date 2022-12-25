北加州國際傑人會歲末聯歡 樂器演奏舞蹈表演炒熱氣氛

北加州國際傑人會舉辦歲末聯歡，並舉辦兩場講座。（記者李榮／翻攝）

北加州 國際傑人會及北加 州華僑會館透過視訊方式舉辦2022年歲末交流聯誼。活動由北加州華僑會館館長暨2023年國際傑人會世界總會長吳毓苹，以及北加州國際傑人會會長吳睦野共同策畫，會中並安排二場講座，以及樂器演奏與舞蹈表演等節目，讓僑胞在空中進行歲末交流及聯誼。

聯誼由主席北加州國際傑人會長吳睦野帶領眾人宣讀傑人信念掀開序幕。駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪，金山灣區 華僑文教中心主任莊雅淑都以錄影致詞。賴銘琪致詞表示，國際傑人會是本土台灣的國際性品牌，傑人會是具有服務性質的非政府組織，成立已經超過50年，和扶輪社、獅子會、同濟會等社團媲美，在於世界各地推動社會公益服務，令人敬佩。

莊雅淑致詞時感謝吳毓苹及吳睦野帶領北加州國際傑人會及北加州華僑會館，在灣區定期舉辦公益服務、教育知識講座、聯誼活動，支持政府以及僑務工作。

國際傑人會世界前總會長陳國書等人都上線，透過視訊表達祝福。吳毓苹介紹，當日參加的貴賓來自世界各地，包括世界華商經貿聯合總會長杜兆明、北美洲華商經貿聯合總會長郭競儒、亞洲華商經貿聯合總會長王興義、中南美洲華商經貿聯合總會長陳碧華、大洋洲華商經貿聯合總會長李明芬。此外，海外及美國多個傑人分會的會長也上線觀摩，灣區許多社團代表也都參與這次的交流聯誼活動。聯誼由僑務委員魏德珍擔任主持人，資訊控制工作由邱佩芝、大川佳那、毛小苓、陳宗義協力。

當日並進行兩段演講，第一講的主題是「溝通交流的奧秘--訓話？談心？」由酈如丘主講。酈如丘分享如何受人歡迎的溝通交流技巧，並以20餘年廣播的經歷，介紹成功的說話藝術。她強調，與人溝通必須多傾聽、少批判、要專注、需誠心，讓對方感受到你的關切及認同點，而不是去辯論駁斥。最主要是細心觀察、自身歷練、謹慎思考及正確選擇，才能進一步提升溝通能力。

第二段演講主題為「吃喝玩樂話矽谷」，由周典樂主講。周典樂是自由撰稿人，她以照片、影片與個人親身經驗，介紹矽谷周圍的休閒去處。她也推薦米其林餐廳的選擇、農場風情、酒莊品酒、海灣景點、山區步道、瀑布幽谷，以及藝廊欣賞。

除了演講之外，會中還搭配輕鬆的表演節目，包括小提琴家陳在棟演奏望春風及女人香、謝奇翰木琴協奏曲及Dance Studio提供的花之圓舞曲舞蹈表演，炒熱氣氛。最後在「聖誕快樂、新年吉祥」的互助聲中，合唱傑人會會歌結尾。