返台或遊美 華人年底出門去 有人趁「分時度假」搶便宜

年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

又到了年底的聖誕連假與跨年假期，向來是許多人最期待的時節，不少民眾都準備趁此時與親友出遊，享受歡樂時光。由於新冠肺炎疫情 至今已經三年，直到近來生活才算真正恢復正常，今年許多華人都發現，身邊很多幾年都沒有回台灣的朋友不約而同已經陸續出現在台灣，與親人團聚。另外，也有不少人留在美國旅遊，一些人則是趁著之前在疫情嚴重經濟不好時，購買了便宜的度假套裝行程，在萬物齊漲的疫情後時代，節省了一些成本。

來自台灣、在聖荷西工作的Tammy Chen指出，這周就將帶著一家四人回台灣，內心非非常期待，「已經三年沒回去了，爸媽都快認不得孫子了啦！」他表示，可能因為通貨膨脹的關係，也可能因為先前疫情導致的航班減少至今還沒有完全恢復，又或是需求真的太過強勁，近來回台的機票相當昂貴，他們四個人經濟艙的票價加起來居然要近9000元，「但算了，久久一次，也就咬牙買了。」

他觀察，許多來自台灣的同事與朋友都是久未回台，主要原因當然是之前的隔離政策，因為不論是「14+7」、「7+7」，還是「3+4」，都必須要忍受隔離的不便，而且不少人無法遠端工作，假期又實在沒有那麼多天。另一方面，幾個月前他們一家本來有考慮在「3+4」時返台探望長輩，但是查了台北市空間稍微大一點的商務旅館，許多都要價不菲，一家人入住的成本實在太高。

Tammy說，不少來自台灣的同事都巧合地會在年底回台，大家還約了要在台灣「團聚」，也是一種特別的經歷與體驗。

另外，也有華人是早早準備好了今年年底的旅遊，意外地撿到便宜。住在密爾比達的張怡萱說，年初時她收到一個分時度假（Timeshare）的推銷電話，四天三夜的五星級酒店才不到200元，還會贈送一些現金抵用券，因此早早下訂。她指出，自己過去也曾參加過幾次分時度假的特別專案，價錢通常很便宜，但這次算是特別划算。不過，分時度假的專案肯定會搭配要求，必須去聽大約90分鐘的「講座」，也就是推銷。有些推銷團隊比較積極，參加者會有一點壓力，但大多數的推銷員還是很有禮和善，不算太難擺脫。

她表示，分時度假或許有些人適合，但衡量自己的旅遊情況，大概率覺得恐怕沒有必要購買，因此每次去講座之前就抱定絕對不會購買的決心，也不會因為推銷團隊不斷加碼的誘因而鬆動信念。反正她就是去當練習英文，然後不斷說「不要」，最終還是能離開。無論如何，就因為參加類似的講座，讓旅遊成本降低許多，對她一家人來說是一種省錢的方式。

灣區 鄰近太浩湖（Lake Tahoe）一如往常，這次許多灣區的民眾都會趁年底去太浩湖滑雪 。目前正在太浩糊的李明德說，這次帶一家五口，加上一位朋友一起去滑雪，體驗雪國風情。他說，因為自己最小的孩子還沒法滑雪，大隊人馬幾次一起出門後發現沒有效率，因此後來決定大人帶著大孩子輪流去滑，另外的人就留在旅館休息放鬆，也是一種玩法。