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猶他州、台灣簽備忘錄 深化教育合作

記者李榮／灣區報導
駐舊金山辦事處教育組組長周慧宜（中）拜會猶他州教育廳長狄克森（右）及該廳世界語言部主管Karl Bowman（左）。（經文處提供）
駐舊金山辦事處教育組組長周慧宜（中）拜會猶他州教育廳長狄克森（右）及該廳世界語言部主管Karl Bowman（左）。（經文處提供）

繼2022年9月23日猶他州參眾議會領袖共同宣布成立跨黨派友台連線（Utah-Taiwan Friendship Caucus）之後，猶他州教育廳（Utah State Board of Education）廳長狄克森（Sydnee Dickson）於12月20日與教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長完成教育合作備忘錄簽署。駐舊金山台北經濟文化辦事處表示，台灣與猶他州間合作再傳佳績，顯示雙方友誼更加緊密堅實。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪指出，台灣與猶他州於1980年締結姐妹州關係，至今已超過40年，雙方友誼可以說是源遠流長。這次簽署教育合作備忘錄，也是在雙方既有穩固的友誼基礎上全面展開教育交流，為台灣與猶他州官方關係再次開啟新頁。

猶他州教育廳是該州公共教育系統最高決策單位，近年成功推動沉浸式雙語課程，中文就是重要外語課程之一。此次與台灣簽署教育備忘錄，希望透過制度性的合作平台，展開語言教育交流各項合作項目，包括延攬台灣教師至猶他州擔任訪問教師、建立英語及華語雙語學校網絡、發展課堂活動交流、推動雙方學校師生交流互訪等，持續深耕雙邊教育互動。期待雙方的合作關係更進一步，繼續合作交流。

教育部 猶他州 舊金山

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