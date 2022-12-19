「反仇亞」宣講會 總領事張建敏致詞

張建敏（左一）與主辦和協辦方合影留念。（記者張曼琳／攝影）

由美國大上海聯盟主辦、美國福建同鄉會、福建人在灣區 協辦，獲得中國駐舊金山 總領事館支持的「反對仇視亞裔、增強安保措施、守護華裔安全、共度新春佳節宣講會」在舊金山總圖書館舉行。

宣講會在17日下午舉行，由美國大上海聯盟副會長唐勁輝主持，琚以中代表聯盟開場致詞。中國駐舊金山總領事館張建敏總領事、鄒永紅副總領事、鄔沛民參贊等均參加了宣講會。

總領事張建敏在致詞中說：「本活動以『反對仇視亞裔，增強安保措施，守護華商安全，共度新春佳節』為主題，得到了灣區執法機構、有關僑團的大力支特，不少同學和中企人員驅車百里來此參加，我謹代表中國駐舊金山總領館，向各主辦、協辦、支持單位和團體，到場嘉賓表示衷心的感謝，並向各位僑胞、留學生和中企人員致以誠摯的慰問。」

張建敏說：「當前，新冠疫情反復，仇亞現象嚴重，大家不僅面臨健康和安全風險，部分僑胞的事業發展、甚至生活遭遇困難。美國一些政容不斷歡播政治病毒，極力對中國進行污蔑抹黑，遇制打壓，不僅損害自身利益和中美關係，更導致出現仇華仇亞問題，給在美僑胞、留學生等中國公民帶來挑戰。」

他表示，舉辦本次活動是為傳遞中國共產黨和國家的關懷，為僑胞加油鼓勁，提升僑胞的安全防範意識和應急處突能力，更好保障自身安全。為慶祝即將到來的新年佳節，張建敏還親自向與會嘉賓送出160份，印有總領館標誌的「溫暖迎春」

張建敏致詞結束後，舊金山縣和市警局也派出代表，包括舊金山縣警局代表Richard Jew、舊金山警察 局社區參與部警官Feliks Gasanyan、加州公路巡警代表Russell Wong，以及舊金山警察局社區大使計劃部門的Stewart Ng、 Colleen Fatooh進行安全講座，並向社區送上新年祝福。

出席的僑界代表還包括美西福建同鄉會監事長陳忠星、秘書長謝鷹華、青年組負責人楊寶海；福建人在灣區等執行會長林敏婕和監事長劉毅，東華社名譽會長唐勁輝和秘書長王一定、中華慧妍總會會長徐蘭英、河北同鄉會理事長董旭東、江蘇同鄉會會長吳有義。另有加州眾議員丁右立的助理伍玉珍、舊金山傳統小商業代表陳展明、美化華埠行動委員會主席夏強生。