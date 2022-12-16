北加中文學校聯合會 新舊理事會交接

北加中文學校聯合會舉辦第二次理事會，僑教中心感謝中校聯合會貢獻。（記者李榮／攝影）

北加 州中文學校聯合會第45屆第二次理事會日前在金山灣區 華僑文教中心舉行，當日有近百位會員學校校長、理事、行政人員、中文學校聯合會工作同仁們參加會議，金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑也到場參與。

莊雅淑表示，僑教中心對中文學校聯合會非常感謝，特別是中文學校聯合會義工們一直堅持不懈的無私奉獻，逐漸落實了「一僑校、一夥伴」的海外僑校策略。事實上，截至2022年12月為止，舊金山灣區已經有6所台灣華語文學校，「真是讓人興奮的成就。」

她進一步說，2023年僑委會對海外中文教育 的方向是希望結合海外主流學校台裔中文老師們的教學經驗與心得，配合中文學校聯合會與會員學校的溝通，更深入推廣海外華文教育。

這次的中文學校理事會由會長王婉君主持，全體出席理事審核表決第一次理事會的會議記錄。本次理事會的議程後，會長報告上半年的活動彙總以及下半年的活動計畫；副會長單聖玲則報告聯合會已經審核並通過的四間會員學校。

會務報告中，秘書組重點強調溝通，財務組總結上屆預算，完整移交。教育組重點說明本屆培訓大綱。前會長奚藻勳也整理並分享全美中文學校聯合會的活動計畫。前會長邱佩芝則整理並分享祭孔大典的活動與相片集錦。

各活動項目召集人也就2023年聯合會的活動計畫做出說明。重點工作包括學術比賽、兔年燈籠創意比賽、迎春揮毫、學藝競賽 、總統志工服務獎及頒獎典禮、優良教師申請及北加州中文學校聯合會獎學金等。

北加中文學校聯合會指出，下次的理事會將在2023年3月12日召開。