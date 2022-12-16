北加中文學校聯合會 新舊理事會交接
北加州中文學校聯合會第45屆第二次理事會日前在金山灣區華僑文教中心舉行，當日有近百位會員學校校長、理事、行政人員、中文學校聯合會工作同仁們參加會議，金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑也到場參與。
莊雅淑表示，僑教中心對中文學校聯合會非常感謝，特別是中文學校聯合會義工們一直堅持不懈的無私奉獻，逐漸落實了「一僑校、一夥伴」的海外僑校策略。事實上，截至2022年12月為止，舊金山灣區已經有6所台灣華語文學校，「真是讓人興奮的成就。」
她進一步說，2023年僑委會對海外中文教育的方向是希望結合海外主流學校台裔中文老師們的教學經驗與心得，配合中文學校聯合會與會員學校的溝通，更深入推廣海外華文教育。
這次的中文學校理事會由會長王婉君主持，全體出席理事審核表決第一次理事會的會議記錄。本次理事會的議程後，會長報告上半年的活動彙總以及下半年的活動計畫；副會長單聖玲則報告聯合會已經審核並通過的四間會員學校。
會務報告中，秘書組重點強調溝通，財務組總結上屆預算，完整移交。教育組重點說明本屆培訓大綱。前會長奚藻勳也整理並分享全美中文學校聯合會的活動計畫。前會長邱佩芝則整理並分享祭孔大典的活動與相片集錦。
各活動項目召集人也就2023年聯合會的活動計畫做出說明。重點工作包括學術比賽、兔年燈籠創意比賽、迎春揮毫、學藝競賽 、總統志工服務獎及頒獎典禮、優良教師申請及北加州中文學校聯合會獎學金等。
北加中文學校聯合會指出，下次的理事會將在2023年3月12日召開。
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