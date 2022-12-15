圖為莊因(左一)與親友共度2010年感恩節。右一張至璋。(張至璋提供)

史丹福大學執教數十年的莊因先生，加州 時間12月13日午夜11時許，在復健醫院去世。半小時後，傳到台灣淡水，十分令我吃驚。兩周前，莊因在山景城家中跌倒，送醫治療後轉復健養息，兒子莊誠從鳳凰城趕來探視，不料幾天後莊因體內發炎造成血壓降低，竟以89之年離開人間。前兩天，莊夫人夏祖美女士還在準備莊因愛吃的火鍋，想迎接他出院回家。

莊因和我是連襟，1970年12月中旬，他在加州與夏祖美，我在台北與夏祖麗組成家庭，我們敬仰的岳父母夏承楹先生（何凡）、林海音女士，同時嫁出兩個女兒，朋友間傳為佳話。其實我們的背景很近，莊因教詩書，我寫作。莊因的弟弟莊靈是台視記者，我則是華視主播，大家有不少文化界和新聞界的共同朋友。

莊因從墨爾本大學轉到史丹福，教了一輩子中文，灣區 的人還知道莊因是書法家，寫得一手好字，也知道他生性豁達，求字必應，不收筆潤。他每次回台灣一定選購各類宣紙和筆墨，祖美則從旁出主意，不同性質文句配不同紙張，白紙、紅紙、鑲金邊、暗花紋。

人們想像莊因的字得自他父親，故宮博物院前副院長莊嚴真傳，莊嚴寫得一手宋徽宗瘦金體，莊因的字較圓潤灑脫。我的淡水書桌邊就立著他的對子，「無是非切莫招惹是非，有黑白豈可顛倒黑白，紅紙黑字鑲金邊，很美，是他多年前有感時局寫了給我的，如今睹物思人，深感他的心境。

老太爺莊嚴當年搬運故宮文物來台，頗受政府信賴，莊因也有淡泊明志的父風，在山景城一住50年。可是莊因並不拘謹，詩書畫酒，灑脫且詼諧。去過莊府酒蟹居，上過廁所的人都知道，莊因在馬桶上方掛個精裱的小橫幅，「雖經激沖，或許無功，高抬貴手，再來一通。」他是請求來賓，如廁沖兩次。那年他寫好掛上，我哈哈大笑，告訴他，我想加上兩句話，「再通無功，何妨三通。」那年正值兩岸醞釀三通，莊因會意，「你是指兩岸三通，就像廁所文章嗎？

莊因喜歡寫「無寵不驚」四字送人，行草都有，仿如他的座右銘。夏家最小的夏祖葳和夫婿鍾建安家，就有莊因寫的這四個字特大幅。莊因並非凡事不在乎，有年我和祖麗決定駕車4000公里，從灣區前往休士頓訪友，那年美國南部發生幾次隨機殺人的恐怖事件，莊因知道我們要在美國治安最壞的德州 艾爾帕索度夜，認真希望我們別去，「那種地方拿不準會發生什麼事」。兩周後我們回到灣區，帶給莊因一本在德州買的小冊子，他翻開，裡面全是白紙，「是筆記本嗎？」，我說，「你看看封面」。原來封面是小布希總統傻笑的相片，這樣設計的意思是，布希的內涵，都是空白。我永遠忘不了莊因看了大笑的模樣。

莊因也常愛寫「知足常樂」，他常說，「我這一生很滿足，主要是美麗照顧得好。」美麗是夏祖美的小名。我衷心希望，現在輪到他在天上，好好照顧他留下的妻子了。唉………

2020/12/14 金山人淡水苦雨夜