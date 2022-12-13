北加州2中文學校 躍台灣華語文學習中心

北加州兩中文學校新成為台灣華語文學習中心。（取自台灣華語文學習中心）

僑委會發布2023年「台灣華語文學習中心」新設置名單，包含美國22所及德國 、比利時、捷克、瑞士各1所，共計26所，其中北加 州的愛飛揚中文學校、北加中華文化學習中心也新增上榜。

僑委會委員長童振源表示，為掌握現今海外華語文市場擴展契機，並掌握國際新局，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，並具體規畫以美國及歐洲為主要地區，輔助僑校和僑團成立「台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）」，招收當地社區之主流人士，使其成為推廣具台灣特色華語文教學的據點。

童振源進一步說明，僑委會2021年協輔美國、英國、法國及德國共18所僑校設置「台灣華語文學習中心」，2022年繼續推動新設置25所，迄今總計43所。包含美國34所、英國和法國各2所、德國、愛爾蘭、瑞典、奧地利及匈牙利各1所。

僑委會指出，今年海外僑校與僑團申請新設置「台灣華語文學習中心」情況踴躍，共有美國、德國、比利時、捷克及瑞士等5國、16個地區、28所僑校（團）新申請設置，經召開審查會議審核，並考量整體僑教布局、區域代表性及年度預算等因素，共核准美國德立華中文學校、紐約長島慈濟人文學校、新澤西博根中文學校、瑞谷中文學校、佛州奧維多中文學校、邁阿密慈濟人文學校、亞特蘭大台美學校、中華文化學校、德州好消息華語學苑、聖城中文學校、西雅圖中華僑民學校、科州中文學校、慈濟波士頓人文學校、明慧中文學校、愛飛揚中文學校、北加中華文化學習中心、洛杉磯慈濟人文學校、南加州 洛杉磯西區中文學校、羅省中華孔教學校、聖地牙哥北郡中文學校、明州雙城中文學校、南密西根中文學校、德國杜賽道夫福爾摩沙中文學校、旅比華僑中山學校、捷克臺灣協會及瑞士小旺萊文化協會等26所僑校（團）於2023年新成立「台灣華語文學習中心」。

僑委會表示，將提供「台灣華語文學習中心」多元輔助措施，協助發展成為當地18歲以上主流人士學習華語文及推廣具台灣特色的華語文教學之重要據點之一。各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地政府官員、學區主管、教授、工程師報讀，相關成果獲得美國在台協會（AIT）的肯定與支持，期盼透過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區分享台灣華語文教育，不僅提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語文的機會，也邀請學華語的歐美青年到台灣參加青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此推動雙向文化交流和語言學習，也協助達成「2030雙語國家」的目標。