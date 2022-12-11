華埠冬季仙境11日登場 免費送千份玩具

「ImaginAsian Productions」組織創始人Linda Phung。（主辦單位提供）

第三屆舊金山華埠 冬季仙境活動，11日上午11時至下午4時舉行。活動地點位於都板街 (Grant Avenue) 、企李街 (Clay Street) 以及華盛頓街 (Washington Street) 間的步行區。活動現場免費派發過千份的玩具禮物，以慶祝假日季的到來。

今年的華埠冬季仙境活動由ImaginAsian Productions主辦，得到許多機構支持，包括舊金山消防員玩具計畫、舞獅娛樂公司（LionDanceMe）和非牟利組織Primed 。

主辦單位在書面聲明中表示，活動現場會為兒童免費派發過玩具，還可與聖誕老人合影、乘坐「小火車」，並設有彈彈床、娛樂表演等各項活動。多個非牟利機構設立攤位，包括APA亞裔家援服務處、護兒兒童服務中心、博愛文化服務中心、Dear Community、探索博物館等。

第三屆舊金山華埠冬季仙境活動海報。（Imaginasian Productions官網）

本次活動的重點服務對象為華埠散房家庭的貧困兒童和弱勢青少年，希望通過活動讓他們收到節日禮物和享受慶典帶來的樂趣，感受社區的關愛。

該活動免費對公眾開放，主辦方希望所有人都能從中感受到節日快樂。同時，鼓勵大家到華埠消費，支持華埠商業，幫助華埠社區，度過當前經濟衰退的挑戰。

「ImaginAsian Productions」組織創始人Linda Phung說：「我在舊金山出生，成長在田德隆社區並在華埠度過學生時代，我深深明白社區組織在節日期間對家庭帶去支持的重要性。」她回憶：「小時候，也收到過很多玩具，至今我仍懷念那段日子。希望將來有一天，曾參與本次活動的孩子們會受到啟發和激勵；在他們長大後，也會舉辦類似活動，以回饋和支持社區中需要幫助的兒童。」

「ImaginAsian Productions」組織，專門從事現場活動和創意製作，包括為「哈潑時尚 」(Harper's Bazaar)、「Esquire」、「Elle」、「Grazia」 和「L’Officiel」等世界知名時尚巨頭製作平面廣告和封面照片。其組織創始人Linda Phung則為現場活動和知名時尚雜誌封面的製作人，曾在SBTN、KRON4、CBS等電視台以及國際選美和時裝秀活動中，擔任特邀主持人，多年參與各樣文化社區活動。有關活動更多信息，可致電Linda Phung (415) 637-1616。