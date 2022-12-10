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沙加緬度縣議會准4.5億建監獄 增建一處收容所、醫療服務設施

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度議會最後投票批准對市中心的主監獄進行4.5億元的增建計畫，圖為主監獄內部狀況。（翻攝自KCRA）
沙加緬度議會最後投票批准對市中心的主監獄進行4.5億元的增建計畫，圖為主監獄內部狀況。（翻攝自KCRA）

沙加緬度縣議會本月7日展開了熱烈的討論，主要是沙加緬度市中心主監獄和Rio Cosumnes懲教中心過度擁擠，以及精神保健不足等問題，經過了兩天討論，沙加緬度議會最後投票批准對市中心的主監獄進行4.5億元的增建計畫。

根據ABC10報導，沙加緬度官員們表示，這是必要的計畫，而議會討論過程中也充滿了爭議。沙加緬度縣議員塞爾納（Phil Serna）表示，原本法院要求減少監獄人口，並解決建築物中不佳的條件，但其實很難做到，尤其是中間會有許多變化。

根據ABC10報導，一名社區成員在議會討論時發表看法說，政府透過系統性的增加擴建資金，卻沒有採取任何措施來預防犯罪，幫助人們從一開始就不要面臨罪犯過多的問題，是本末倒置的。

沙加緬度縣議會從本月7日上午開始展開了熱烈的討論，並直到8日下午投票結束後才有結論。塞爾納表示，他擔任縣議員12年中，這項決議絕對是議會面臨到最困難的討論之一，尤其是縣監獄被指控未提供心理健康、醫療保健和符合「美國殘疾人法」的規定。

沙加緬度縣議會8日通過投票，將在主監獄再建造一個收容所和醫療服務設施，目標是提供受刑人更好的心理健康。不過塞爾納表示，他對於主監獄擴建案投了反對票。他表示，就償債而言，每年的成本約是5000萬美元，儘管縣府預算基金高，但每年這5000萬美元將來自我們的普通基金，而這也會限制我們在其他地方使用這些資金的方式。

雖然有些議員投反對票，但全議會投票仍通過了。沙加緬度新任警長當選人吉姆庫珀（Jim Cooper）表示，他支持監禁的替代方案，他支持建設一個合法的新設施，也支持一個也有利於康復的設施，但是這個設施必須針對潛在的增長、未知的立法和提議進行規畫，倘若沒有通盤規畫，很有可能會失敗。

沙加緬度縣議會同步也表決通過了監獄減員計畫。塞爾納表示，他就相當支持減員計畫，同時也包括應該要加強一個專門用於風險評估和篩選協議的團隊，他相信這也能讓監獄的受刑人受惠。根據縣府工作人員報告指出，這些改進方案，可使沙加緬度縣主監獄的壽命再延長50年。

沙加緬度議會最後投票批准對市中心的主監獄進行4.5億元的增建計畫，圖為主監獄內部...
沙加緬度議會最後投票批准對市中心的主監獄進行4.5億元的增建計畫，圖為主監獄內部狀況。（翻攝自KCRA）

監獄 投票 心理健康

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