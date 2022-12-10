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欣欣基金會25歲 已造福50萬中國學生

記者王子涵／庫比蒂諾報導
欣欣教育基金會歷經三代傳承，受惠學生人數超過50萬。（記者王子涵／攝影）
欣欣教育基金會歷經三代傳承，受惠學生人數超過50萬。（記者王子涵／攝影）

欣欣教育基金會2022年度感恩會將於17日（周六）在庫比蒂諾昆蘭社區中心舉辦，主題為「欣欣向榮二十五，有愛有夢有未來」。理事長丁永慶、會長楊一青、公關部部長李競芬、財務長王朝鴻、學生活動部部長陳愛斌、學校聯絡部部長胡敏、法律顧問趙琳、編程項目負責人李衛9日召開記者會，感謝所有義工、善心人士和合作夥伴25年來的支持。

欣欣教育基金會是由眾多灣區熱心人士組成，在美國註冊成立的非盈利慈善基金會，也是少有的得到中國政府認可的境外基金會。基金會的宗旨在於通過幫助中國偏遠貧困農村地區的小學改善教學環境、提升教育品質，以促進城鄉教育均衡發展。

丁永慶表示，欣欣教育基金會歷經三代傳承。第一代創會理事中的大部分前輩已經遠去，還有一位健在的是89歲的邵中權先生，其精神指引著基金會不斷發展。第二代在台灣成長，包括理事長本人、李競芬等。目前已經交接到第三代，如會長楊一青等更加年輕志工。

丁永慶說，基金會的服務從第一階段硬件設施的改善和捐贈，如建教學樓，學生宿舍等，逐漸轉變為第二階段向教育項目的投入，並從2015年開始進一步向軟件發展，進入項目3.0時代全面發展。

楊一青表示，基金會為中國25個省市地區共捐建357所欣欣學校、培訓鄉村教師人數超過2500人次、捐贈了90個欣欣閱覽室，500多個圖書角，超過20萬冊圖書、捐贈了40個微機室，超過2500台電腦，200多套多媒體設備、受益學生人數超過50萬，累計更是投入超過1200萬元的善款。

「和這些數據同等重要的，是給學校的孩子、老師、校長帶去的關愛和陪伴，這些軟性的關懷是無法用數據量化的，但是帶去的影響的終身的。」楊一青說，「這也是我與志工能夠長期堅持、不計回報付出的動力所在。」

編程課程作為欣欣教育基金會3.0時代的重要教育項目，得到許多在矽谷工作的華人軟體工程師的支持。負責人李衛介紹到，課程以Micro:bit語言為依託，發揮學生的想像力，將興趣和知識相結合。「對於學生不僅是啟智，還是開闊眼界。」李衛表示，基金會與Google合作，許多華裔的員工也都來自於偏遠山村，他們想要回饋家鄉，為教育出一份力，學生也十分喜歡這樣的形式。

財務長王朝鴻表示，疫情的三年中基金會所收到的捐贈並沒有如預計的減少，反倒是穩步增加。「很感謝我們的捐贈人，選擇在疫情困難時期與我們同在。」王朝鴻透露，每年基金會收到1百萬左右的善款。丁永慶表示，基金會也在積極改變工作模式，藉助中國的聯絡處，以及線上辦公的模式，繼續開展慈善工作。

教育 疫情 灣區

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