國際傑人會世界總會長 吳毓苹接任

吳毓苹（右）接任國際傑人會世界總會長。（吳毓苹提供）

國際傑人會世界總會日前於台北國際會議中心，舉行2022至2023年總會長交接暨理事宣誓就職典禮，由2022年總會長張琇雅交接給2023年總會長吳毓苹。交接典禮由1997年世界總會長、龍山寺董事長黃書瑋監交，並進行2023年理事宣誓就職，邀請2000年世界總會長張正中監誓，並介紹2023年組織八處，包括秘書處秘書長劉天倫、副秘書長王重隆、謝雷、區尚彬、寇惠風四人，秘書饒心怡，財務處財務長郭阿月，副財務長黃淡水，會務發展處長吳睦野，副處長蔡志強，公共關係處長林秀烜，法規規章處長呂文三，基金管理處長蕭家權，研究發展處長許晉銓，法制顧問吳文虎，資訊組長莊岳霖，文宣組長陳佳娜等人。

包括華僑協會總會前理事長、前國防部長伍世文上將、僑聯總會理事長鄭致毅、靜宜大學校長林思伶、僑聯總會常務理事張學海、台北國際會議中心主任李哲欽、外交部秘書處長洪振榮等人都到現場道賀，共有來自世界各地會員代表及來賓共400人共襄盛舉。

接任的吳毓苹總會長是靜宜大學第二屆傑出校友，同時也是世界台灣同鄉聯誼總會永久名譽總會長、世界華商經貿聯合總會名譽總會長，曾任僑務委員及僑務諮詢委員，長期旅居在舊金山灣區 。

吳毓苹自2014年起先後輔導美國北加州 國際傑人會復會，同年輔導成立美國羅省國際傑人會。自2019年至今，更輔導成立了美國洛杉磯國際傑人會、美國拉斯維加斯國際傑人會、美國北邁阿密國際傑人會、美國南邁阿密國際傑人會、義大利波隆那國際傑人會、印尼雅加達國際傑人會、馬來西亞吉隆坡國際傑人會。2022年因疫情關係，第一次以視訊方式成立美國丹佛國際傑人會，總計輔導成立了十個分會成立，成果豐碩。她表示，接任總會長後將會更努力發展，讓傑人會普及至世界各國。

傑人會介紹，國際傑人會宗旨包括一、培養倫理品德，繁榮社會。二、努力專業與事業，繁榮社會。三、奉獻熱誠與愛心，促進社會祥和。四、期許己立立人，培養傑出人才。灣區目前共有三個傑人會，分別是北加州分會、矽谷分會、舊金山分會。

吳毓苹指出，2023年之年度主題「傑人文化榮耀傳承、改革創新發揚光大」，展望未來的工作方向包括一、成立更多國外分會及國家總會，儘早開啟出訪各國總會暨地區分會活動。二、舉行海外分會的線上觀摩與交流活動、建立良好的會際關係與互動。三、設立文宣組，強化媒體宣傳、傑人教育、表現模範或宏揚信念。