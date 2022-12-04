售大量芬太尼 沙加緬度緩刑男恐被控謀殺

芬太尼往往被製作成五顏六色的藥片形狀，類似糖果的造型對於年幼的兒童是致命的威脅。（本報資料照片）

根據中谷地方媒體KTXL報導指出， 普萊賽縣（County）地方檢察官辦公室指出，一名沙加緬度男子今年6月24 日被發現隨身攜帶40 克芬太尼（fentanyl），在11月30日被判入獄服刑，若他過去銷售的對象因芬太尼使用過量而死亡，他恐怕將新增一條謀殺的罪名。

這名沙加緬度男子名為理查森（Travis Richardson），34歲，還在緩刑期間，結果一名熟識他的警官林肯聯絡他時，發現他身上正持有40克芬太尼，還有一個電子秤，以及現金1900元。

根據報導指出，林肯當時因職務而必須與理查森聯絡，沒想到看到理查森將幾個裝滿白色粉筆狀物質的塑膠袋丟到附近灌木叢中，行為相當詭異，因此盤查他，就發現了40克芬太尼，還有一個電子秤，以及現金1900元。

警方指出，理查森今年5月14日已經因為身上持有30克芬太尼而被捕過，當時也是緩刑期間，也因此加重他的刑罰。最後法官判處理查森四年監禁以及三年強制監督，共計七年徒刑。

普萊賽縣地檢官辦公室聲明指出，理查森的行為已於11月30日被判入獄服刑，且同時也被法官告知，倘若有任何人因為他過去販售的芬太尼或任何含有芬太尼的其他物質而死亡的話，理查森恐將面臨謀殺的指控，這也是販售毒品 中，最嚴厲的指控。

據了解，芬太尼已經變成新一代毒品的代表，致死率已取代海洛因等傳統毒品，在毒品市場氾濫，每天都有無辜居民因誤吸而致死的案例，芬太尼往往被製作成五顏六色的藥片形狀，類似糖果的造型對於年幼的兒童是致命的威脅。

11月29日舊金山 濱海區（Marina District）也有一名年幼兒童，在遊樂場玩耍時被懷疑誤吸芬太尼，險些失去生命，目前警方已介入調查。

這項資訊是由一名家長在社群網站 公布的，他10個月大的孩子在莫斯科尼公園（Moscone Park）玩耍時，被發現吸入芬太尼，醫護人員用Narcan（一種逆轉吸毒過量的藥物）成功救活了他的兒子。也因為芬太尼近年來不斷地被濫用，舊金山灣區、中谷一帶的檢警系統也開始積極突破毒品氾濫等問題。