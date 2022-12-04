風暴來襲Sierra山區雨雪交加 沙加緬度1100床收容遊民

中谷Sierra山區有暴風雪，80號州際公路和50號高速公路的部分路段恐怕受到風雪影響而暫停行駛，圖為中谷Sierra山區一帶的雪景。（記者江碩涵／攝影）

從12月1日開始，北加又迎來新一波的冬季風暴 ，這波風暴恐怕將帶來大量的水氣，平地將有大量的雨勢，而中谷Sierra山區則有暴風雪，80號州際公路和50號高速公路的部分路段恐怕受到風雪影響而暫停行駛，用路人和附近居民得特別留意。

根據國家氣象局預報，經過了好幾個星期乾燥的天氣，原先上一波Sierra的雪量也已經有點融化，沒想到這周又迎來了更大的風雪，本周末將帶來至少好幾英尺厚的積雪，也將對道路使用與生活造成很大的影響。

除了風雪和暴雨 外，2日（周五）沙加緬度山谷地區和聖荷昆縣（San Joaquin County）三角洲地帶都出現濃霧警報，會有相當乾燥和低溫 的現象，緊接著當晚就出現暴雨，整個周末都將被暴雨及暴雪給壟罩。

許多住在楚魯克（Truckee）山區的民眾，11月30日開始就在為了周末的風暴準備，並儲備物資。（翻攝自中谷地方媒體KCRA）

根據當地媒體KCRA報導，許多住在楚魯克（Truckee）山區的民眾11月30日開始就在為了周末的風暴準備，並儲備物資。Caltrans 員工奧康奈爾（John O’Connell）表示，Caltrans已做好準備，所有事情皆已準備就緒，維修人員也已隨時待命，只要火車軌道有任何危險，都會立刻出動人力。

不少人也在Ace Mountain Hardware & Sports等地買了各種雪地物資，確保他們的汽車和房屋都為下雪做好準備，像是發電機、照明設備、輪胎防滑鏈、擋風玻璃清洗劑，甚至有些人也趕緊買保暖的衣物，還有要是遇到停電太無聊可以玩的桌遊等設備。

暴風雨和暴風雪影響最大的，恐是無家可歸的遊民。（翻攝自中谷地方媒體KCRW）

暴風雨和暴風雪影響最大的恐是無家可歸的遊民。沙加緬度市府表示，這次的風暴，將提供1100個床位，給無家可歸者躲避，尤其強風、暴雨和暴雪，對脆弱、居無定所的無家可歸者而言，幾乎威脅到生命。

沙加緬度地區消除無家可歸者聯盟（Sacramento Regional Coalition to End Homelessness）執行主任埃倫布施（Bob Erlenbusch）表示，惡劣的天氣環境對於成千上萬的無家可歸者來說，是生死攸關的問題，想像一下，若你所有的證明文件、世俗財產或生活必需品，如藥物、衣服、食物等，都暴露在自然環境中，遇到低溫的暴風雨時該怎麼辦。

沙加緬度市府表示，目前開放了1100個床位，讓任何感覺生命受到威脅的無家可歸者可暫時庇護。沙加緬度市府官員表示，11月13日起已啟動兩個供暖中心，12月1日又開始啟動，將持續到12月6日，如果天氣狀況持續不好，開放時間將更久。