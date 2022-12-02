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印尼珠心算中心 訪寰宇珠算學會

記者李榮／密爾比達報導
印尼珠心算學習中心訪寰宇學術學會。（記者李榮／攝影）
印尼珠心算學習中心訪寰宇學術學會。（記者李榮／攝影）

印度尼西亞SEMPOA SIP珠心算學習中心會長林建中，帶領八位在印尼各區負責人及團隊教練，近日到於舊金山灣區與環宇珠算學術學會進行訪問交流。會中印尼的珠心算學習中心以及環宇珠算學術學互相致贈獎牌及禮物，並且共同分享在海外推廣珠心算、傳承中華文化與技能的心得。

環宇珠算學術學會成立多年，長期在社區推廣珠心算，並且也積極推動讓珠心算進入主流；透過幫助主流社團等方式，傳承珠心算的技能與文化。

當日環宇珠算學術學會長謝秀枝歡迎林建中會長團隊、從印尼來到矽谷與學會的老師，以及志青團的團員們，還有家長們互相交流。她表示，相信彼此互相切磋學習，對將來大家在美國或其他地方推廣珠心算的發展都會非常有幫助。

學會副會長簡世昌表示，自己從事生物科技工作，但對於珠心算從小就開始學習，也非常熱愛，期望珠心算能夠在美國更好地傳承下去。

會議中由環宇珠算志青團前會長吳瑞歧，介紹學會及組織成員及任務，活動組的黃稚晴則簡介志青團及活動項目。志青團副會長王睿也接著報告，學會志青團一年前開始準備為低收入的小朋友開的免費珠心算課程的項目，現在已經啟動教學。

環宇珠算學術學會顧問、僑務委員呂玉貞表示，這幾年看到環宇珠算學術學會在美國地區推廣珠心算外，還積極參與了社區很多的活動，看到謝秀枝會長努力培訓下一代年輕學生成為領導者，還一直鼓勵年輕人多為社區多元服務，實在讓人非常感動。

林建中則表示，SIP於是25年前在印度尼西亞雅加達成立。中心的網絡幾乎遍布印度尼西亞的所有大城市，擁有超過2萬名活躍學生，在印度尼西亞已經共擁有300多個中心。

他介紹，SEMPOA S.I.P是國際珠心算聯盟AIAMA會員國，也與台灣商會為國際考級提供技術支持，並且亦是日本國際算盤傳播聯合會（ISDF）的會員。大家為發展珠算教育，並在印度尼西亞分享珠心算此一古老知識而感到高興和自豪。

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