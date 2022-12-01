淡江董事長訪灣區 校友歡迎

淡江大學董事長一行人訪灣區，與校友及僑領同聚。（記者李榮／攝影）

淡江大學董事長張家宜、校長葛煥昭、副校長陳小雀、總會長林健祥、商管學院院長楊立人、校友服務暨資源發展處執行長彭春陽，以及組長朱心瑩一行七人，11月底展開走訪北美姐妹校的行程。代表團到訪北加州 ，北加 州淡江校友會長柯秀玫在狀元樓餐敘歡迎，邀請北加州校友們一同齊聚歡慶。校友會前會長陳松、金炎南、林身影、姜凌、蔡雪貞與王牟光都出席，前會長宋韶華因出城無法到場，仍送上整箱紅酒為餐敘增色致意。

淡江校友會北美總會長馮啟豐賢伉儷也應柯秀玫邀請，專程飛抵舊金山參加盛會。會中淡江校友書畫家汪丁甲，也準備畫作「妳儂、我儂」贈禮，汪丁甲一家兄姐都是淡江校友，二哥汪丁甲還是張家宜母親在淡江英專時的同班同學。住在北卡的吳秋煌，因巡迴珠寶展到達灣區，吳秋煌贈予一隻屬豆青種的天然緬甸 玉雕刻寶馬，長9英吋、高7英吋，署名「馬到成功」，贈予並祝福張家宜領導淡江成功。

當日共有約80人出席，許多未曾謀面的校友們，攜眷參與餐敘，氣氛熱烈。北加州大專校友會聯合會會長林秀春、陸軍官校校友會會長白曉萍、北護大校友會會長牟善竹、中興校友會會長羅裕仁、輔大校友會會長徐娟都出席致意。華運主委王進德帶領華運團隊、僑務委員呂玉貞、僑務顧問陳宗義、邱俊亮、陳思如、陳立功、李心冰、金慰群、曾煥益、任陳源等人亦都前往，與淡江訪問團交流。