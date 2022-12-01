從搬運工到畫家 余春明回灣區辦展

余春明回歸灣區後，將首次辦個展。（記者李榮／攝影）

余春明是文革後恢復高考第一年的大學生，考上了中國最好的美術學院。畢業後幾十年來，他成為職業畫家，在中國與美國都打出名號，作品屢上拍賣會場，逐漸累積藏家。他的畫風與技巧獨特，而且帶有標誌性的主題，更特別的是：以畫中國民居見常的他，作品中常常都有「門」這個元素。

原來，考大學之前，余春明是在南昌拉板車。每天三點鐘就起床，騎一個小時到拉貨地，到點後開始拉1000斤的貨，走上20里路才算完成任務。下了工後回家，他就開始 畫畫、燒飯，為了繪畫這個興趣，總將單位發的福利品給賣掉換畫材。在當年的環境下，父母看到他如此不務正業，自然也很反對，「20來歲的兒子，連飯都燒不好。爸媽每天出門勞動改造，回家後還沒有能吃的！」

「如果不考上大學，走進大學那扇門，我沒有今天。一扇門是決定命運的事情，因此我的畫裡面很多都有門。」余春明上了中國美院的前身浙江美院，校友包括趙無極等中國著名的藝術家，灣區 名藝術老師方雲華也當年是他美院同屆同學。余春明選的主修是陶瓷，也讓他除了繪畫基底以外，更深厚了對於色調、光影、色光關係的培養，奠定了獨特的個人語言。

余春明1996年來美，先在洛杉磯加大當訪問學者，後來定居灣區。2010年離開，去年又回來定居，「我自2010年離開灣區到2021年歸來，整12年。這期間，我經歷了每年至少四趟從中國的鄉村到都市，再到國外這樣的生活，使我更清晰的體會了中西文化的差異與共性，也更明確了自己的藝術道路和責任。」

余春明解釋，中國從原始時期開始就和歐洲不同，中國原始岩畫是書寫的，而歐洲原始岩畫描繪的。法國拉斯科洞穴岩畫，有體積有光影。 中國原始岩畫，是畫也是字，所以可以說是書畫同源。後來中國畫都是以書寫為主要手法，是二維的，沒有光影，然而「光」是西方繪畫的最重要語言。

他表示，自己出身中國，受的東方藝術教育，但後來也接觸西方繪畫語言，因此將光納入畫作中。像是中國民居的畫，就是融合了中西的表達方式，但又不能讓東西方的表達方式矛盾而破壞平衡，因此才找到了自己的詮釋手法，能使得畫面有光但又不失去平面感。

余春明說，他是把中國的房子當作「人」來畫，並且將繪畫、水彩、古典油畫、印象派、中國山水、古代陶瓷等學習到的手法都打碎，重組、

「融合產生出屬於我生命的繪畫」。他希望讓中國走出世界，世界看到著中國，「中國藝術只有融入世界才是出路」。

余春明自90年代，就被譽為中國民居繪畫第一人。他的繪畫成就不止於此，小布希 總統當選，余春明所畫的肖像曾被選為美國郵局的首日封；多年來也有主流政府機關藏有他的作品。搞笑的是，在中國一度有人抄襲他的畫作，構圖、光影都一樣地臨摹，用水墨複製，結果參加比賽還拿了獎。余春明是一直到有律師聯繫他才發現此事。

這次余春明睽違多年後回歸灣區，並在灣區舉辦個展。他說，展出的全是疫情 時代的作品，大概有百來幅畫，「有在疫情中對遠山的嚮往，有身在海外對故鄉的思念，也有疫情中社區人群的撕裂，對和平寧靜生活得期望。」

硅谷亞洲藝術中心在12月3日至27日舉辦「千家山郭—— 余春明畫展」，展出他近三年創作的油畫民居及山水作品40餘件，以及水彩及寫生50多件。

硅谷亞洲藝術中心舘長舒建華表示，這次是藝術中心成立18年來第三次舉辦余教授個展，展名「千家山郭」出自杜甫名詩「千家山郭靜朝暉，日日江樓坐翠微」，也余春明自己的田園山水的理想。余春明筆下的民居其實在過去40年中國工業化、城市化進程中是遭遇最大的沖擊，而作品的筆調和沉郁的畫風，正好為這一變遷留下最後的記錄。」展覽開幕時間為12月3日下午2:30分。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051。