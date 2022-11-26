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政大雲端音樂會 馬鍾麟、閻樹榮獻唱

記者李榮／灣區報導
政大校友會合唱團將舉辦「雲端音樂雅集」，馬鍾麟、閻樹榮都會上線獻唱。（本報檔案照片）
政大校友會合唱團將舉辦「雲端音樂雅集」，馬鍾麟、閻樹榮都會上線獻唱。（本報檔案照片）

政治大學校友在灣區人數眾多，政大北加校友合唱團至今成立三周年，在疫情之中仍年年以「雲端音樂雅集」和世界各地校友一同送舊迎新。今年度的政大北加校友會音樂雅集將於12月3日（周六）晚間7時舉行，會中結合老中青三代校友，並邀請到來自木柵由邱坤玄和黃佳雄指揮帶領的「政大校友合唱團經典團」共襄盛舉，還有何慶華學姐京劇精華選粹分享，以及久違了的舊金山前經文處長馬鍾麟、僑教中心前主任閻樹榮等人線上歡唱。

三年前成立的政大北加校友合唱團，秉持服務校友、以音樂陶冶身心靈，藉藝術傳達真善美的理念，透過音樂凝聚感情。合唱團介紹，活動當日還邀請政大新任校長李蔡彥、校友會總會長張京育等人上線致詞。而雲端音樂雅集演唱者會以個人獨唱、小合唱、大合唱、 卡拉OK、熱情勁舞等多元藝術方式，讚嘆感恩美好人生， 祈願祝禱世界和平，在溫馨樂聲中，共敘校訓「親愛精誠」校友情。

2022政大北加校友會音樂雅集演出時間：美西12月3日（周六）晚間7時至9時。台北12月4日（周日）上午11時至下午1時。報名連結：https://forms.gle/beiGsySTReJNiuD46。活動透過Zoom舉行。Meeting ID：273 888 8203。密碼：8899。

或者直接點擊：https://us02web.zoom.us/j/2738888203?pwd=38gobJGKUHFGeCU1dxJtY7RNVTNglP.1

北加 雲端 疫情

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