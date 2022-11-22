失憶華翁走丟 華埠社安隊30分鐘尋回

患失憶症的78歲華人阮先生在屋崙走失，華埠社安隊兵分四路協助找到。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會華埠 社安隊負責人馬作林21日表示，當天上午近12時，患有失憶症的78歲華人 阮先生走失，75歲的阮太太心急如焚，趕緊找到社安隊幫忙。隊員們一方面報警，一方面兵分四路在華埠周邊尋找，功夫不負有心人，30多分鐘後，終於在11街找到阮先生。讓走散的夫妻團圓。

馬作林說，上午11時50分，一位家住阿拉米達市的阮太太，急急忙忙的在華埠9街找到社安隊尋求幫助，希望找到走丟的先生。原來，阮先生患有失憶症，不能開車，阮太太早上帶著先生來華埠看病，先將車停在中華文化院附近，讓老伴留在車上等待；車子門沒鎖，自己到亞健社為老伴掛號看醫生，沒想到，阮太太回到停車點，先生已經不知所蹤。

阮太太非常著急，找到在9街角的社安隊，希望隊員們幫忙。隊員們連忙安慰老人家，問明阮先生的身體詳細特徵，又記下身分證件的照片模樣，得知他走丟時戴著黑色帽子，社安隊連忙向屋崙 警局報警，同時還報告給華埠執勤的警員。

隊員們分成四個組，到華埠周邊四條線路尋找阮先生蹤跡。半小時後，第三組的社安隊隊長馮先生、阮小姐，在距離事發地兩個街口的11街，老遠看到一名戴著帽子的老先生在路邊等待，貌似阮先生；幾個隊員快速走到前面，對比照片後確認是阮先生，經仔細詢問，阮先生說自己在等太太過來接，隊員們當即將老人家送回阮太太身邊。阮太太當時很激動，熱淚盈眶的與一眾隊員握手，表達感激之情。

之後，社安隊隊員又和前來處理的屋崙警員溝通，交代事情經過、協助翻譯，為失蹤人員報案核實和銷案。社安隊提供的照片顯示，阮太太戴著黑色口罩，挎著一個黑色袋子，正在和警員溝通，一旁站著的是戴帽子的阮先生。