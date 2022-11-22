我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

失憶華翁走丟 華埠社安隊30分鐘尋回

記者劉先進／屋崙報導
患失憶症的78歲華人阮先生在屋崙走失，華埠社安隊兵分四路協助找到。（馬作林供圖）
患失憶症的78歲華人阮先生在屋崙走失，華埠社安隊兵分四路協助找到。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林21日表示，當天上午近12時，患有失憶症的78歲華人阮先生走失，75歲的阮太太心急如焚，趕緊找到社安隊幫忙。隊員們一方面報警，一方面兵分四路在華埠周邊尋找，功夫不負有心人，30多分鐘後，終於在11街找到阮先生。讓走散的夫妻團圓。

馬作林說，上午11時50分，一位家住阿拉米達市的阮太太，急急忙忙的在華埠9街找到社安隊尋求幫助，希望找到走丟的先生。原來，阮先生患有失憶症，不能開車，阮太太早上帶著先生來華埠看病，先將車停在中華文化院附近，讓老伴留在車上等待；車子門沒鎖，自己到亞健社為老伴掛號看醫生，沒想到，阮太太回到停車點，先生已經不知所蹤。

阮太太非常著急，找到在9街角的社安隊，希望隊員們幫忙。隊員們連忙安慰老人家，問明阮先生的身體詳細特徵，又記下身分證件的照片模樣，得知他走丟時戴著黑色帽子，社安隊連忙向屋崙警局報警，同時還報告給華埠執勤的警員。

隊員們分成四個組，到華埠周邊四條線路尋找阮先生蹤跡。半小時後，第三組的社安隊隊長馮先生、阮小姐，在距離事發地兩個街口的11街，老遠看到一名戴著帽子的老先生在路邊等待，貌似阮先生；幾個隊員快速走到前面，對比照片後確認是阮先生，經仔細詢問，阮先生說自己在等太太過來接，隊員們當即將老人家送回阮太太身邊。阮太太當時很激動，熱淚盈眶的與一眾隊員握手，表達感激之情。

之後，社安隊隊員又和前來處理的屋崙警員溝通，交代事情經過、協助翻譯，為失蹤人員報案核實和銷案。社安隊提供的照片顯示，阮太太戴著黑色口罩，挎著一個黑色袋子，正在和警員溝通，一旁站著的是戴帽子的阮先生。

馬作林表示，華埠是華人的家園，自己和隊員只是舉手之勞，任何人碰到類似情況都會出手幫助。此前已數次出現老人走失的情況，也提醒市民，若有家人有失憶症等相似病患走丟的，要及時報警。

患失憶症的78歲華人阮先生在屋崙走失，華埠社安隊兵分四路協助找到。（馬作林供圖）
患失憶症的78歲華人阮先生在屋崙走失，華埠社安隊兵分四路協助找到。（馬作林供圖）

華埠 華人 屋崙

上一則

加州再撥款1860萬 打擊非法銷售菸草給未成年

下一則

領先3126票 譚蓮娜當選阿拉米達縣議員

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

科技巨頭思科 將裁員4000人

2022-11-18 15:46

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說