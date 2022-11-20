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82年前遭歧視 98歲華裔長者獲安蒂奧克市長道歉

編譯組／安蒂奧克19日電
安蒂奧克市長索普（右）為98歲的陳先生（左）40年代在該市遭遇的歧視向老人家道歉。 （電視新聞截圖）
安蒂奧克市長索普（右）為98歲的陳先生（左）40年代在該市遭遇的歧視向老人家道歉。 （電視新聞截圖）

東灣安蒂奧克市周五（18日）就上世紀1940年代一名華裔海軍退伍軍人在該市受到的歧視公開道歉。

市長索普（Lamar Thorpe）說：「你曾不得不在我們的城市經歷這些，我很抱歉。但今天我們想對此做出糾正。」

這是對一位坐在聖利安住老年院裡的老人遲到了82年的道歉。

陳先生（Alfred Chan）當年的軍裝照片。（電視新聞截圖）
陳先生（Alfred Chan）當年的軍裝照片。（電視新聞截圖）

98歲的陳先生（Alfred Chan）被家人圍繞著，講述了80年前他和另外兩名男子所面臨的歧視和仇恨。當時年僅16歲，陳和他的朋友僅僅因為他們是中國人，就被安蒂奧克的一家餐館拒絕提供服務。這一經歷仍然經常出現在他的腦海。

「這是一種恥辱，我們三個人都在武裝部隊中服役過，幫助這個國家。當時我們都站了起來，走了出去。」

「我希望這種情況永遠不會再出現。」陳說，「我們的血是紅色的，我們沒有什麽不同。請對每個人一視同仁。」

去年，安蒂奧克市成為加州第一個向華人社區公開道歉的城市，為長期以來的歧視行為向華人社區公開道歉。

市長索普說，「這只是一個小的姿態，但希望這個小的姿態能給城市歷史帶來某種程度的了結，即安蒂奧克已經今非昔比了。」

餐館事件並不是這位二戰海軍老兵唯一一次受辱於美國的種族主義。事實上，從課堂到戰場，他經常面臨歧視。他的子女說，這是父親一直不想討論的一個恥辱之事。

「通過今天對此的談論，讓大家看到了它，我認為這是一個癒合的過程，不僅對他是這樣，對我們所有的華裔美國人都如此。」他的兒子Ron Chan說。

對於80年後的糾正錯誤，陳先生和他的家人認為，道歉沒有時間的期限。 「謝謝你，謝謝你，謝謝你！」Ron Chan對市長說。

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