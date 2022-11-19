肯定貢獻 賴銘琪頒僑務榮譽職聘書
駐舊金山辦事處及金山灣區僑教中心舉行新續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，由駐舊金山辦事處長賴銘琪代表僑務委員會頒發，當天並頒發僑委會感謝僑社聲援台灣參與世界衛生大會、推動台灣參與聯合國感謝狀及海外華文著述獎，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，也期許繼續幫助台灣站上世界舞台。
賴銘琪表示，僑務榮譽職人員在僑社盡心盡力服務，堅定支持中華民國台灣，於主流社區推動中華文化、教育的傳承，並協助經貿發展或國民外交。希望透過頒發聘書儀式肯定榮譽職人員在僑界的貢獻，也期待能鼓勵更多僑胞投入僑社服務志業。
這次新聘及續任僑務榮譽職人員的任期是自111年9月1日至113年8月31日止。人員名單包括：僑務諮詢委員崔競乾、鄭光志、張秋雄、余金榜、鄭武略、洪讀、高玉麗、林貴香、沈慧、陳鈞亞、胡立民、黃美星、唐孝先、陳建芬、莊靜娜、僑務顧問趙蓮君、余舜華、潘秀蘭、李垣麟、陳宗義、張世昌、黃本初、莊勝津、孫櫻蓮、陳惠香、蔡定晴、林政原、王婉君、鄭應中、劉寶剛、王智弘、僑務促進委員莊秀玉、吳玲瑤、柴學斌、林文章、李明珠、陳叔元、趙蘊慈、邱佩芝、溫光遠、黃偉凱黃俊肇、溫彩鉦、楊燿宏、徐秋容、藍佳欣、高逞陽、游淑華、奚藻勳、黃安立、朱季光、黃安利、張正邦、王以芹、汪松林、陳文羿等56人。
另外，儀式後進行僑務委員會感謝狀頒發儀式，感謝僑團在今年聲援台灣加入國際組織的貢獻。賴銘琪致詞時表示，僑界的支持是政府推動涉外及僑務工作最重要的力量，可惜因為政治力的介入，讓台灣一直無法加入世界衛生組織（WHO）及參加世界衛生大會（WHA），期許僑社發揮影響力向世界宣揚支持台灣加入國際組織。同時，為提升中華民國台灣在國際能見度攜手努力，會中也轉頒華僑救國聯合總會僑聯文教基金會2022年華文著述獎，此次金山灣區共有余國英、邱大陸、魯秋琴、李嘉音及周典樂5人獲獎。
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