肯定貢獻 賴銘琪頒僑務榮譽職聘書

僑務榮譽職聘書頒發，肯定僑胞貢獻。（僑教中心提供）

駐舊金山 辦事處及金山灣區 僑教中心舉行新續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，由駐舊金山辦事處長賴銘琪代表僑務委員會頒發，當天並頒發僑委會感謝僑社聲援台灣參與世界衛生大會、推動台灣參與聯合國感謝狀及海外華文著述獎，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，也期許繼續幫助台灣站上世界舞台。

賴銘琪表示，僑務榮譽職人員在僑社盡心盡力服務，堅定支持中華民國 台灣，於主流社區推動中華文化、教育的傳承，並協助經貿發展或國民外交。希望透過頒發聘書儀式肯定榮譽職人員在僑界的貢獻，也期待能鼓勵更多僑胞投入僑社服務志業。

這次新聘及續任僑務榮譽職人員的任期是自111年9月1日至113年8月31日止。人員名單包括：僑務諮詢委員崔競乾、鄭光志、張秋雄、余金榜、鄭武略、洪讀、高玉麗、林貴香、沈慧、陳鈞亞、胡立民、黃美星、唐孝先、陳建芬、莊靜娜、僑務顧問趙蓮君、余舜華、潘秀蘭、李垣麟、陳宗義、張世昌、黃本初、莊勝津、孫櫻蓮、陳惠香、蔡定晴、林政原、王婉君、鄭應中、劉寶剛、王智弘、僑務促進委員莊秀玉、吳玲瑤、柴學斌、林文章、李明珠、陳叔元、趙蘊慈、邱佩芝、溫光遠、黃偉凱黃俊肇、溫彩鉦、楊燿宏、徐秋容、藍佳欣、高逞陽、游淑華、奚藻勳、黃安立、朱季光、黃安利、張正邦、王以芹、汪松林、陳文羿等56人。

另外，儀式後進行僑務委員會感謝狀頒發儀式，感謝僑團在今年聲援台灣加入國際組織的貢獻。賴銘琪致詞時表示，僑界的支持是政府推動涉外及僑務工作最重要的力量，可惜因為政治力的介入，讓台灣一直無法加入世界衛生組織（WHO）及參加世界衛生大會（WHA），期許僑社發揮影響力向世界宣揚支持台灣加入國際組織。同時，為提升中華民國台灣在國際能見度攜手努力，會中也轉頒華僑救國聯合總會僑聯文教基金會2022年華文著述獎，此次金山灣區共有余國英、邱大陸、魯秋琴、李嘉音及周典樂5人獲獎。