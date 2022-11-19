空軍大鵬演講 王立楨談兩岸險發生空戰

航太專家王立楨將談兩岸差點發生的空戰。（空軍大鵬提供）

金山灣區 空軍大鵬聯誼會宣布，將在20日（周日）下午2時舉辦「空軍大鵬系列」演講會，邀請到著名空軍軍史家、名作家及航太專家王立楨，及蘭花研究、育養專家王寅東教授主講。兩位專家涵蓋兩項主題，分別為「我們自以為生長在一個沒有戰爭的承平年代，而從不知有一批一直在捍衛著我們安全的人」，以及「如何在家中照顧蝴蝶蘭，能夠開的好，開的久」。

大鵬聯誼會會長顔闓運指出，能夠同時邀請到這兩位專家學者來分享他們的研究成果與心得，相當不容易。王立楨曾長期服務於洛克希德馬丁公司太空部門，擔任流程總工程師。王立楨自己本身也喜歡飛行，有「私人飛行員駕照 」。2001年開始撰寫空軍事蹟，幾年來先後出版了十多本有關空軍飛行員的故事系列、飛航安全及航空史蹟方面的書籍，包括「空降釣魚台 」小說，以及現在已延伸到Podcast的「想飛的故事」集。

王立楨介紹，國家的安全是許多人在默默保護得來的成果。台海上空的硝煙揮散已久，過去50餘年來沒有聽過任何戰役發生，產生了西線無戰事的假象；但是，在1990年的7月，台海上空幾乎發生一場空戰，雙方戰機都已接陣，但是在最後關頭卻因我方領隊處理得宜，而躲過了這場自「113空戰」以來最大的危機。當日的大鵬講座他會深入介紹該宗事件的來龍去脈。

王寅東教授則會在大鵬系列講座中，介紹蘭花的照顧。王寅東曾經在德州農工大學任教職23年，於1990年開始研究蝴蝶蘭，協助台灣生產的蘭花銷到美國，並且輔導美國蘭花商業的成立和生產，成為最高産值的盆花。王寅東曾擔任台糖公司無給蘭花顧問12年，他也曾在位於北加州美國最大的兩家蘭園任要職，擔任國際蘭花生產協會的執行長。

王寅東表示，培育蘭花有許多面相，這次演講著重於一般大眾，如何在家中照顧好「蝴蝶蘭」。他指出，「蝴蝶蘭」是愛花者非常喜歡的花種，尤其是經過高階技術的引進培養，各種花色的蝴蝶蘭爭奇鬥艷，美不勝收，是賞花者的極品，也是伴手禮的常勝軍，「有了花，用什麼方法讓她每天都能昂揚綻放，使人心神氣爽，就要聽專家的意見。」