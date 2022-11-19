矽谷台灣同鄉會 陳時奮談民主

矽谷台灣同鄉會舉辦年會，陳時奮（右三）演講談台灣民主。「矽谷經驗」也成為挖苦的話題。（張正邦提供）

矽谷 台灣同鄉會日前在金山灣區 僑教中心舉辦2022年年會，會中進行舊新任會長及理事改選，現任會長張正邦交棒給新任會長林政原。會中邀請筆名翁達瑞的陳時奮教授以「我的台灣願景：民主、多元、誠實的國家」進行專題演講。包括駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、東南灣台灣同鄉會會長陳義志、東灣台灣同鄉會會長張良瑞、舊金山台灣同鄉會會長陳碧雲、北加州 台灣長輩會會長高逞陽、北美洲台灣婦女會北加州分會會長吳碧蕙及各會員鄉親百餘人參加。

張正邦表示，矽谷台灣同鄉會自從2010年成立至今12年已有上百位會員，是台灣同鄉重要的交流平台。會員對於台灣事務非常關心，是台灣人凝聚的地方，感謝鄉親給他機會服務，也感謝團隊的支持與努力。這次請到陳時奮以專題演講，希望鄉親認識及支持台灣。

新任會長林政原表示，將繼續秉持服務的精神，匯聚鄉親力量共同支持台灣。林政原指出，他從2015年開始參與同鄉會的活動，這幾年來也擔任過不同的職位來服務鄉親。他還意有所指開玩笑地說：「但這次接下矽谷同鄉會會長，可以大聲的向他的親朋好友說，有了『矽谷經驗』了。」

賴銘琪致詞表示，感謝矽谷台灣同鄉會長期對台灣的支持。他指出，自蔡英文總統上任後，美台關係更加堅實友好，如駐美代表蕭美琴首次受邀出席拜登總統就職典禮、美國捐贈台灣超過4百萬劑疫苗。另，在疫情最為嚴峻之時，有三團共14位聯邦參眾議員率團訪台，均顯示台美情誼，展現美對台堅如磐石的承諾。

莊雅淑也感謝矽谷台灣同鄉會鄉親關心台灣事務，積極協助推展台灣加入國際組織，提升台灣能見度。她表示，在過去半世紀台灣自由民主的發展過程當中，每一個階段都有海外台灣鄉親的參與和貢獻。莊雅淑並於會中宣導僑委會智能僑務「i僑卡」。i僑卡兼具聯繫卡、服務卡與優惠卡的功能，鼓勵與會鄉親踴躍加入。此外，她亦分送委會全球僑胞數位平台、全球僑民法律諮詢顧問團、台灣性別主流化科技女性崛起、數位性別暴力等文宣資訊。

目前任職在西華盛頓大學講座教授陳時奮在會中以「我的台灣願景：民主、多元、誠實的國家」進行專題演講。陳時奮介紹台灣民主起源，比較台灣與中國制度上差異分析，並認為台灣人有著自由多元誠實特質。他對於台灣民主的未來充滿希望，「我台灣、我驕傲」。

台北市長國民黨候選人蔣萬安日前在電視辯論會上6次提到自己的「矽谷經驗」，但遭其他陣營質疑與嘲諷，聯電創辦人曹興誠甚至稱蔣萬安當時「只是打雜沒資格接觸案件」。陳時奮來矽谷講座後便在臉書上挖苦，「我的人生閱歷堪稱豐富，在北美也住過許多地方。很遺憾的是，我仍缺乏矽谷經驗。上個周六矽谷台灣同鄉會舉行年會，邀請我來與他們分享我的台灣願景。收到邀請之後，我迫不及待就答應了，因為我可藉此填補經歷空白，建立我的矽谷經驗，當作日後參選的吹噓話題，而且在辯論會時要講六次。」