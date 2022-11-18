北加州中國大專校友會聯合會 訪世界日報

北加州中國大專校友會聯合會拜訪舊金山世界日報，期望未來能有更多的活動交流與支持。中間為楊大德副社長。（北加州中國大專校友會聯合會提供）

北加州 中國大專校友會聯合會會長林秀春、副會長陶翼青及前會長方治欽16日至舊金山世界日報 拜會副社長楊大德，期望未來能有更多的活動交流與支持。北加 州中國大專校友會聯合會表示，明年初舉行的第39屆年會可望邀請到台灣著名的霹靂電視公司介紹布袋戲傳統文化，並帶來現場的木偶操作展演，讓大家回味學生時期的經典作品。

基於世界日報與大專校友會聯合會長期以來的合作，北加州中國大專校友會聯合會除了期望加強更緊密的合作關係外，也期望未來有更多的活動交流以及支持。校友會聯合會每年定期在春節過後舉辦年會，期間除了會長交接的重頭戲外，大家更引頸期盼的就是年度專題演講（Keynote Speech）以及精彩的綜藝演出。

校友會聯合會預計於2023年2月11日，元宵節過後舉辦第39屆年會。校友會聯合會表示，目前正與台灣著名霹靂電視公司洽商，希望能邀請到霹靂電視公司管理階層、負責人，擔任此次年會專題演講嘉賓，替大家介紹台灣最著名的布袋戲傳統文化，並帶來現場的木偶操作展演，此外也接洽主題曲的演唱歌手，在專題演講後現場為校友們演唱大家耳熟能詳的布袋戲金曲。

「霹靂台灣台」1995年成立，是台灣第一個以布袋戲為號召的電視頻道，節目內容以布袋戲、韓劇、卡通等戲劇節目為主，同時也自製兼具專業、休閒、娛樂類型的節目，提供給觀眾最多樣化的選擇及豐富的資訊。霹靂電視台創辦人黃強華、黃文擇，已繼承五代，布袋戲家學淵源，並將傳統掌中藝術，蛻變創造為全球獨一無二的「偶動漫」，內容精彩可期。

多數校友們都記得學生時代，大家所喜愛的雲州大儒俠史艷文以及素還真兩位木偶戲的主角。校友會聯合會表示，這一次年會希望藉由霹靂電視在布袋戲上的推展以及創新，把布袋戲的傳統文化再次帶給校友們學生時代的回憶，以及更新的概念。

校友會聯合會表示，希望透過這次的表演，將傳統文化擴展到下一代，讓他們對布袋戲有更多喜好與認知。楊大德表示，非常高興有機會與北加州中國大專校友會聯合會合作，希望有進一步的進展，雙方能夠更密切地討論，為灣區僑胞與校友們，帶來一場美麗的文化饗宴。