史上第3位 聖荷西州大明年女校長掌舵
聖荷西州大16日上午宣布，新一任校長特尼恩特麥森（Cynthia Teniente-Matson）將於明年1月上任，她將是聖荷西州大創校165年來的第三位女校長。
特尼恩特麥森2014年起擔任聖安東尼奧德州農工大學（Texas A&M University–San Antonio）校長至今，她將於明年1月17日成為聖荷西州大校長。特尼恩特麥森對加州州大系統並不陌生。在2004年到2013年這段期間，她是佛萊斯諾州大（Fresno State University）的行政副總裁暨財務長。
特尼恩特麥森在州大董事會發布的一份聲明中說：「聖荷西州大是歷史、創新、科學、藝術和其他領域的交會點。作為加州州大的創始大學，它擁有提供加州卓越服務的歷史，畢業生在整個矽谷地區影響各行各業和各個社區，是研究和探索的典範。」
她還說：「我很榮幸有這個機會與所有才華洋溢、努力奉獻的教職員工、行政人員和大學朋友一起工作，來實現我們的共同目標，即提供機會給學生，讓他們受益於聖荷西州大教育的變革力量。」
前校長帕帕奇安（Mary Papazian）2021年因為體育系教練性醜聞引咎辭職，今年由裴雷茲（Steve Perez）暫代校長職務。也是新校長候選人之一的裴雷茲16日與特尼恩特麥森通電話，祝賀她獲得任命。
擔任校長遴選委員會主席的州大董事史坦豪澤（Christopher Steinhauser）在聲明中表示，特尼恩特麥森是一位具有前瞻性思維的領導者，擅長找出和實施創新方法來提高學生學習成果。
在擔任聖安東尼奧德州農工大學校長期間，特尼恩特麥森制定了多項策略性計畫和合作夥伴關係，包括成立梅斯體驗學習和社區參與中心（Mays Center for Experiential Learning and Community Engagement）、西斯內羅斯新興領袖研究院（Cisneros Institute for Emerging Leaders）、水利科學與科技研究院（Institute of Water Resource Science and Technology）和網路工程科技與網路安全研究中心（Cyber Engineering Technology/Cyber Security Research Center）。
特尼恩特麥森擁有費爾班克斯阿拉斯加大學（University of Alaska Fairbanks）學士學位和安格拉治阿拉斯加大學（University of Alaska Anchorage）碩士學位，在阿拉斯加州生活了25年。來到佛萊斯諾州大任職後，在該校獲得教育領導博士學位。
特尼恩特麥森是繼富樂頓（Gail Fullerton）和帕帕奇安之後，第三位擔任聖荷西州大常任校長的女性。
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