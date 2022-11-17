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史上第3位 聖荷西州大明年女校長掌舵

編譯組／聖荷西16日電
聖荷西州大宣布，現任聖安東尼奧德州農工大學校長的特尼恩特麥森將成為該校新校長。（網路影片截圖）
聖荷西州大宣布，現任聖安東尼奧德州農工大學校長的特尼恩特麥森將成為該校新校長。（網路影片截圖）

聖荷西州大16日上午宣布，新一任校長特尼恩特麥森（Cynthia Teniente-Matson）將於明年1月上任，她將是聖荷西州大創校165年來的第三位女校長。

特尼恩特麥森2014年起擔任聖安東尼奧德州農工大學（Texas A&M University–San Antonio）校長至今，她將於明年1月17日成為聖荷西州大校長。特尼恩特麥森對加州州大系統並不陌生。在2004年到2013年這段期間，她是佛萊斯諾州大（Fresno State University）的行政副總裁暨財務長。

特尼恩特麥森在州大董事會發布的一份聲明中說：「聖荷西州大是歷史、創新、科學、藝術和其他領域的交會點。作為加州州大的創始大學，它擁有提供加州卓越服務的歷史，畢業生在整個矽谷地區影響各行各業和各個社區，是研究和探索的典範。」

她還說：「我很榮幸有這個機會與所有才華洋溢、努力奉獻的教職員工、行政人員和大學朋友一起工作，來實現我們的共同目標，即提供機會給學生，讓他們受益於聖荷西州大教育的變革力量。」

前校長帕帕奇安（Mary Papazian）2021年因為體育系教練性醜聞引咎辭職，今年由裴雷茲（Steve Perez）暫代校長職務。也是新校長候選人之一的裴雷茲16日與特尼恩特麥森通電話，祝賀她獲得任命。

擔任校長遴選委員會主席的州大董事史坦豪澤（Christopher Steinhauser）在聲明中表示，特尼恩特麥森是一位具有前瞻性思維的領導者，擅長找出和實施創新方法來提高學生學習成果。

在擔任聖安東尼奧德州農工大學校長期間，特尼恩特麥森制定了多項策略性計畫和合作夥伴關係，包括成立梅斯體驗學習和社區參與中心（Mays Center for Experiential Learning and Community Engagement）、西斯內羅斯新興領袖研究院（Cisneros Institute for Emerging Leaders）、水利科學與科技研究院（Institute of Water Resource Science and Technology）和網路工程科技與網路安全研究中心（Cyber Engineering Technology/Cyber Security Research Center）。

特尼恩特麥森擁有費爾班克斯阿拉斯加大學（University of Alaska Fairbanks）學士學位和安格拉治阿拉斯加大學（University of Alaska Anchorage）碩士學位，在阿拉斯加州生活了25年。來到佛萊斯諾州大任職後，在該校獲得教育領導博士學位。

特尼恩特麥森是繼富樂頓（Gail Fullerton）和帕帕奇安之後，第三位擔任聖荷西州大常任校長的女性。

聖荷西 阿拉斯加州 德州

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