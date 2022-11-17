RSV肆虐嬰幼兒 加州傳死亡案例

呼吸道融合病毒對嬰幼兒危害極大。（Pixabay）

加州 公共衛生局（California Department of Public Health）日前公布加州今年冬季首個因流感 和呼吸道融合病毒（RSV）而死亡的病例，死者是一名五歲以下的小孩。

「這起悲劇告誡大家呼吸道病毒殺傷力極強，尤其是對小孩和嬰幼兒。」加州公共衛生局局長Tomás Aragón表示，「我們正在面臨一個充滿病毒的冬季，流感、RSV、新冠等等，建議家長們儘快給孩子注射疫苗 ，保護他們的健康。」

聯邦疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的調查表示，RSV通常只會導致像感冒一樣的輕症。大多數人能在感染兩周後恢復，但該病毒對嬰幼兒和老人會造成更嚴重的傷害。在美國，許多一歲以下兒童患細支氣管炎和肺炎的原因正是RSV。

加州公共衛生局指出，RSV流行的季節一般從12月開始，在2月達到巔峰。今年RSV是從10月開始來襲。

為避免病毒傳染，加州公共衛生局建議大家儘早注射流感和新冠疫苗，如果有症狀應在家觀察。目前RSV還沒有疫苗，戴口罩和勤洗手能有一定的預防作用。